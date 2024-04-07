أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويكلفها بالتصريف ويدعو البرلمان الجديد للانعقاد

أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد اليوم الأحد أمرا أميريا، بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور محمد الصباح وأعضاء حكومته، وأمر باستمرار كل وزير في الحكومة المستقيلة بتصريف العاجل من شؤون منصبه إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.



وأصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد اليوم الأحد أمرا أميريا، بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الـ18 يوم الأربعاء بعد المقبل الموافق 17 من أبريل الجاري.

ونص الأمر الأميري على أنه "بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم رقم 29 لسنة 2024 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، وعلى إعلان نتائج الانتخابات العامة في جميع الدوائر الانتخابية التي جرت يوم الخميس الموافق 4 أبريل 2024، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي، مادة أولى، يدعى مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر صباح يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل 2024، مادة ثانية، على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة، وينشر في الجريدة الرسمية.

في غضون ذلك، أعلن نائبان في مجلس الأمة الكويتي عن ترشحهما لرئاسة المجلس، الذي سيفتتح أعماله في السابع عشر من أبريل الحالي.



وعلى حسابه بمنصة "إكس"، كشف رئيس المجلس السابق النائب أحمد السعدون عن ترشحه لرئاسة المجلس، قائلاً: "حملاً للمسؤولية أعلن عن ترشّحي لرئاسة مجلس الأمة".



من جانبه، أعلن النائب فهد فلاح بن جامع على "إكس" ترشحه، قائلا "بعد التوكل على الله وحده، أعلن ترشحي لرئاسة مجلس الأمة".