ندوة" ليلة القدر وفضلها "بكلية الخدمة الاجتماعية بالفيوم

شهد الدكتور يوسف عبد الحميد وكيل كلية الخدمة الاجتماعية بالفيوم لشئون التعليم والطلاب، ندوة "ليلة القدر وفضلها على المسلمين" والتي حاضر خلالها الدكتور وجيه الشيمي أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم.

وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور احمد حسني عميد كلية الخدمة الاجتماعية، حضر الندوة الدكتورة نادية حجازي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وذلك اليوم الأحد

التمسك بتعاليم الاسلام

أشار الدكتور يوسف عبد الحميد أن الندوة تهدف إلى الاحتفال بليلة القدر المباركة، تلك الليلة التي هي خير من ألف شهر، ومراجعة الدروس المستفادة منها، وتوجيه الطلاب نحو التمسك بتعاليم الدين السمحة والتحلي بالأخلاق الكريمة.

وخلال الندوة أكد الدكتور وجيه الشيمي أن جميع الكتب السماوية أُنزلت في شهر رمضان، وهذا ما يؤكد فضل هذا الشهر عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك هناك ارتباط قوي بين القرآن والصيام، كما أن الصيام يسمو بالأخلاق والروح ويهذب النفس، موجهًا الطلاب بكيفية رد الإساءة بالإحسان، وموضحًا دور العبادات في الوصول إلى مكارم الأخلاق واتخاذ الرسول أسوة لنا في جميع سلوكياتنا وتعاملاتنا.

وتناول فضل ليلة القدر والتي نزل فيها القرآن، وتتنزل فيها الملائكة بالرحمات والبركة وتقدر فيها المقادير، وكيفة إدراك المسلم لثواب هذه الليلة من خلال الاجتهاد والقيام والذكر والتلاوة، وحكمة الله في إخفائها لكي يلتمسها المسلم في جميع أيام العشر الأواخر من شهر رمضان.

وأوضح الأثر العملي لليلة القدر والفرق بين العفو الغفران، وأهمية إصلاح ذات البين، وأهمية أن نستشعر المعاني والدروس من ليلة القدر، وأن نستمر على الطاعة والخير والتقرب من الله.

فعاليات مبادرة "مطبخ المصرية"..

يواصل فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الفيوم، تنفيذ فعاليات مبادرة "مطبخ المصرية" وذلك من خلال تجهيز عدد 500 وجبة إفطار صائم خلال شهر رمضان، كما قام بتوزيع الوجبات بقريتي قصر رشوان ودار السلام بمركز طامية، وقرية الحامدية بمركز اطسا، وقرية الفقي بمركز يوسف الصديق، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد زيادة، وبحضور الدكتورة نهير الشوشاني مقرر مناوب الفرع.

يأتي هذا فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية برعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة والدكتور محمد عماد نائب المحافظ وتحت إشراف الدكتورة نهير الشوشاني مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم.

IMG-20240407-WA0167