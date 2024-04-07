محافظ أسيوط يؤكد تقديمه لسبل الدعم لمشروعات ريادة الأعمال بالقرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تقديمه لكافة التسهيلات وسبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مشروعات وبرامج ومبادرات على أرض المحافظة خاصة مشروعات ريادة الأعمال تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقاً لرؤية واستراتيجية مصر 2030 لافتاً إلى أهمية تضافر الجهود والتعاون بين المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل ومشروعات للشباب والفتيات مشيراً إلى ضرورة الاهتمام واحتضان الأفكار وريادة الأعمال وتطويرها وتنفيذ مشروعات جديدة تساهم في خلق فرص عمل جديدة وتساعد في عمليات التنمية والحوكمة وتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية.

وفي هذا الإطار شهدت محافظة أسيوط؛ اجتماعاً تنسيقياً للأطراف المعنية بمشروع ريادة الأعمال الاجتماعية للتنمية الاقتصادي بصعيد مصر الذي تنفذه جمعية سيدات الأعمال بأسيوط بالشراكة مع جمعيات أهلية وقاعدية بالتعاون مع هيئة بلان انترناشونال ؛ وذلك في إطار تنفيذ مشروع ريادة الأعمال الاجتماعية للتمكين الاقتصادي بصعيد مصر الممول من الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك بحضور محمود صبحي وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، ونجوى عبدالله رئيس مجلس إدارة جمعية سيدات الأعمال، وبمشاركة محمود الطبرى المدير العام للجمعية، وحنان محمد مسئول المشروع بمحافظة أسيوط، وإسلام قشطة ممثل هيئة بلان انترناشيونال ايجيبت ، وعلي عبدالله مدير مركز المعلومات واتخاذ القرار وجهاز تشغيل الشباب "مشروعك" بالمحافظة ، وممثلي البنوك والمجالس المحلية ، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالمحافظة، ومديرية الزراعة ومسئولي الجمعيات الأهلية.

بدأ اللقاء بتعريف الأطراف المعنية والمشاركين وتوضيح دور وأهداف مشروع ريادة الأعمال الاجتماعية بصعيد مصر والفعاليات التي قدمت من خلال المشروع وذلك من قبل الاستاذه حنان محمد مسؤولة المحافظة للمشروع وتم استعراض عرض للمشروعات الريادية بالجمعيات الاهلية التي فازت بالمنح المالية من جمعية سيدات الأعمال وهيئة بلان انترناشونال ومن خلال الجمعيات الأهلية (جمعية الرجاء الحرة لتنمية المجتمع بساحل سليم ، وجمعية الثقافة لتنمية المجتمع ببنى غالب ،جمعية بيتى لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة) التي لديها فكر ريادي لتنفيذ مشروعاتها.

كما تم مناقشة وتبادل الرؤى ووجهات النظر حول المعوقات والعقبات التي تواجه بعض المشروعات التي تم اختيارها وطرح عدد من الأفكار والمقترحات لحلها بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن فضلاً عن تنظيم إفطار جماعي بمناسبة الشهر الكريم.