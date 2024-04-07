كشف زعيم حزب "الوطنيين" الفرنسي، فلوريان فيليبو، أن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، متورطة بقضية فساد.

وأضاف فلوريان عبر منصة "إكس"، مقالة نُشرت في صحيفة "ليبراسيون"، جاء فيها: "أُلقي القبض عليها متلبسة بتهمة المحسوبية وتعيين عضو حزبها ماركوس بيبر، في منصب مبعوث للشركات الصغيرة والمتوسطة في المفوضية الأوروبية".

وبحسب الصحيفة، فإن رئيسة المفوضية الأوروبية، أنشأت خصيصا هذا المنصب براتب 20 ألف يورو شهريا من أجل تعيين عضو حزبها فيه.

وقالت الصحيفة إن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها فون دير لاين، بترقية أصدقائها وخاصة الألمان، إلى مناصب عليا في المفوضية.

وكتب فيليبو: "إن الاتحاد الأوروبي في جوهره نظام فاسد للغاية لأنه يتلقى مبالغ ضخمة من المال، ويتمتع بسلطات هائلة وليس لديه ضوابط وتوازنات، ولا شرعية له على الإطلاق!".

ودعا فيليبو فرنسا إلى مغادرة الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن "الاتحاد الأوروبي هو الآلة الأكثر فسادا في العالم!".

وأصبحت أورسولا فون دير لاين، أول امرأة ترأس المفوضية الأوروبية في عام 2019، وكثيراً ما أصبحت سياسات المفوضية الأوروبية التي ترأسها موضع انتقاد، وعلى وجه الخصوص، انتقدت قوى المعارضة في البرلمان الأوروبي تصرفاتها خلال الأزمة، التي سببتها جائحة فيروس "كورونا"، عندما قامت بروكسل بعمليات شراء غامضة ومفرطة بشكل واضح للقاحات من شركات الأدوية العملاقة.

بالإضافة إلى ذلك، واجهت المفوضية الأوروبية، في الأشهر الأخيرة، احتجاجات واسعة النطاق من المزارعين، الذين يلقون اللوم على السياسات الزراعية الأوروبية في محنتهم.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.