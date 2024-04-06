المفوضية الأوروبية تحث إسرائيل على فتح المزيد من نقاط وصول المساعدات لغزة‎

حثت المفوضية الأوروبية، إسرائيل على تنفيذ خطوات تعهدها بفتح المزيد من نقاط وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بسرعة وبشكل كامل.

وذكرت المفوضية - في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي أنها احيطت علماً بإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فتح المزيد من نقاط وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، في أعقاب مكالمته الهاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، لا سيما الالتزامات بفتح ميناء أشدود، وكذلك معبر إيريز للسماح بتدفق المساعدات مباشرة إلى شمال غزة، وتعزيز عمليات التسليم من الأردن بشكل كبير.

وأضاف البيان أنه ينبغي تنفيذ هذه الخطوات بسرعة وبشكل كامل، وبالإضافة إلى ذلك تكرر المفوضية دعوتها إلى حماية المدنيين الأبرياء والعاملين في مجال الإغاثة، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي وتدعو أيضاً جميع الجهات الفاعلة في المنطقة إلى العمل بشكل عاجل على تمكين حدوث زيادة كبيرة في تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأكدت المفوضية الأوروبية أنها ستواصل عملها المكثف مع الشركاء الإقليميين والعالميين والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الشريكة، لزيادة توصيل المساعدات إلى غزة عبر جميع الطرق الممكنة، البرية والجوية والبحرية، بما في ذلك عبر الممر البحري.

وأفادت في ختام البيان أن الاتحاد الأوروبي قام بزيادة دعمه المالي والإنساني للشعب الفلسطيني بشكل كبير وأطلق 44 رحلة جوية تحمل ما يقرب من 2000 طن من المساعدات حتى الآن، كجزء من عملية الجسر الجوي الإنساني للاتحاد الأوروبي.

بيلوسي تطالب بايدن بوقف نقل الأسلحة لإسرائيل

وقعت عضوة مجلس النواب الأمريكي ورئيسته السابقة نانسي بيلوسي على رسالة موجهة من عشرات الديمقراطيين في الكونجرس إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن، يطالبون فيها بوقف عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل.

ودعا النواب الديمقراطيون، في رسالتهم حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم /السبت/، إدارة بايدن إلى إجراء تحقيق خاص بها في غارة جوية إسرائيلية أدت إلى مقتل سبعة موظفين من مؤسسة ورلد سنترال كيتشن الخيرية.

وقال النواب، في رسالتهم، "بالنظر إلى الضربة الأخيرة على موظفي الإغاثة والأزمة الإنسانية التي تزداد سوءا، نعتقد أنه من غير المبرر الموافقة على عمليات نقل الأسلحة هذه".

ووقعت بيلوسي و 36 عضوا ديمقراطيا على الرسالة، حيث أظهر دعم بيلوسي لوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل أن هذا هو الموقف السائد بشكل كبير داخل الحزب، وتعتبر نانسي حليفة رئيسية لبايدن، ومن الأعضاء المخضرمين في الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس الأمريكي.