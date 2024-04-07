صحة المنيا تنظم قافلة طبية مجانية في طوخ.. غدًا

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، تنظيم وتنفيذ القوافل الطبية المجانية بالقرى الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية ، حيث تنظم مديرية الصحة بالمنيا، غدا الإثنين، قافلة طبية علاجية مجانية بقرية طوخ، إحدى قرى مركز ومدينة المنيا.

وذلك على مدار يومين متتاليين 8 و9 أبريل الجاري، وضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرا عليهم.

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة الطبية العلاجية المجانية ، تضم العديد من التخصصات منها (الأطفال - الباطنة - الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن)، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان.

وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيرا وكيل الوزارة، إلى أن القوافل الطبية العلاجية المجانية، تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة، في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة، وكانت مديرية الصحة المنيا، قد قامت بتنفيذ قافلة طبية علاجية بقرية الخيارى بمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة، خلال يومى 3 و4 من أبريل 2024، وتم توقيع الكشف الطبي علي 1651 حالة مترددة، وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

وأوضح وكيل الوزارة أن توزيع الحالات شمل، عدد 291 حالة جراحة؛ 404 حالة أطفال؛ عدد 311 باطنة؛ عدد 133 مسالك؛ عدد 41 نساء؛ عدد 73 أسنان؛ عدد 265 جلدية؛ 112 أنف وأذن؛ 21 تنظيم أسرة، عمل عدد 253 تحاليل مختلفة، و7 حالات أشعة عادية، كشف مبكر للضغط والسكر، لعدد 166 متردد، وخلع أسنان لعدد 4 حالة بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى عدد 16 حالة لاستكمال العلاج، وعمل ندوات تثقيف صحى لعدد 149 مترددًا.

الحملة القومية للتحصين بالمنيا

وفي سياق آخر قال الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، إنه في إطار الحملة القومية للتحصين، ضد مرضي الحمى الجلد العقدي في الأبقار وجدري الأغنام والماعز، والتي بدأت أعمالها في 27 يناير الماضي، قامت المديرية عن طريق 120 لجنة فرعية، و4 لجان مركزية، خلال الخمس أسابيع الماضية من الحملة بترقيم وتسجيل عدد 15336 رأس ماشية.

كما نفذت المديرية زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة، للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الجلد العقدي في الأبقار، وجدري الأغنام والماعز، وتم عقد 200 ندوة وجولة إرشادية، وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى، لتعريف المربين بالمرض وأعراضه، ومدى خطورته على الثروة الحيوانية، وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض، وتقليل الخسائر الناتجة عنه.