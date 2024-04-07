تحرير 2740 مخالفة مرورية متنوعة في 24 ساعة

نجح قطاع أمن المنافذ في وزارة الداخلية فى مجال ضبط المخالفات المرورية في ضبط عدد (2470) مخالفة مرورية متنوعة.

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كان ذلك في إطار مواصلة قطاع أمن المنافذ في وزارة الداخلية جهوده خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية..وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

مُعاقبة متهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة لإدانته بتعاطي المخدرات في القطامية

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة محمود.ع بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة لإدانته بتعاطي المخدرات في القطامية.

وشمل الحُكم أيضاً تغريمه 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومُصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب وأحمد رضوان أبا زيد، وحضور الأستاذ محمد جاويش وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمود.ع أنه في يوم 30 يوليو 2022 بدائرة قسم القطامية أحرز بقصد التعاطي جوهراً مُخدراً (ميثامفيتامين) في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

وشهد الرائد ضابط الواقعة أنه أثناء مروره وقوة من الشرطة السريين بمنطقة مساكن الجيزة دائرة قسم القطامية الساعة 6 صباح يوم 30 يوليو 2022 تقريباً شاه المتهم يقوم بالتدخين باستخدام غليون زجاجي (بايب) ينبعث منه دخان تفوح منه رائحة مادة الميثامفيتامين (الآيس) المخدر.

وبالتوجه صوبه استخلصه من يده ثم أنزله من السيارة وتبين عدم حمله لبطاقة تحقيق الشخصية أو تراخيص.

كما وأنه سبق اتهامه في عدد 10 قضايا، وبتفتيشه وقائياً عثر على كيس شفاف بداخله كمية للمخدر ذاته وذلك بين طيات ملابسه، والذي بمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازها بقصد التعاطي.