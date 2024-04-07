الأحد 07 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

تحرير 2740 مخالفة مرورية متنوعة في 24 ساعة

حملة مرورية
حملة مرورية

نجح قطاع أمن المنافذ في وزارة الداخلية فى مجال ضبط المخالفات المرورية في ضبط عدد (2470) مخالفة مرورية متنوعة. 

اقرأ أيضًا:  قضية الغدر باللواء اليمني بالجيزة.. قصة 49 يوماً قادت المُدان لحبل المشنقة

txt

أمن المنافذ يضبط 26 قضية في مجال الأمن العام

txt

ضبط 8 قضايا هجرة غير شرعية في حملة أمنية

كان ذلك في إطار مواصلة قطاع أمن المنافذ في وزارة الداخلية جهوده خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية..وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

مُعاقبة متهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة لإدانته بتعاطي المخدرات في القطامية

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة محمود.ع بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة لإدانته بتعاطي المخدرات في القطامية. 

وشمل الحُكم أيضاً تغريمه 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومُصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب وأحمد رضوان أبا زيد، وحضور الأستاذ محمد جاويش وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمود.ع أنه في يوم 30 يوليو 2022 بدائرة قسم القطامية أحرز بقصد التعاطي جوهراً مُخدراً (ميثامفيتامين) في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً. 

وشهد الرائد ضابط الواقعة أنه أثناء مروره وقوة من الشرطة السريين بمنطقة مساكن الجيزة دائرة قسم القطامية الساعة 6 صباح يوم 30 يوليو 2022 تقريباً شاه المتهم يقوم بالتدخين باستخدام غليون زجاجي (بايب) ينبعث منه دخان تفوح منه رائحة مادة الميثامفيتامين (الآيس) المخدر.

وبالتوجه صوبه استخلصه من يده ثم أنزله من السيارة وتبين عدم حمله لبطاقة تحقيق الشخصية أو تراخيص. 

كما وأنه سبق اتهامه في عدد 10 قضايا، وبتفتيشه وقائياً عثر على كيس شفاف بداخله كمية للمخدر ذاته وذلك بين طيات ملابسه، والذي بمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازها بقصد التعاطي.

مواد متعلقة

أمن المنافذ يضبط 26 قضية في مجال الأمن العام

ضبط 8 قضايا هجرة غير شرعية في حملة أمنية

ضبط قضايا اتجار بالعملة بقيمة 19 مليون جنيه

إحباط ترويج 3 كيلو بانجو في أسوان

إحباط ترويج 6.5 كيلو حشيش في حملة أمنية بدمياط

ضبط قضيتي إتجار في المواد المخدرة بالإسكندرية

كشف مُلابسات حدوث مشاجرة بأسيوط وضبط طرفيها

ضبط مالك مكتب سفريات لنصبه على مواطني سوهاج
الجريدة الورقية