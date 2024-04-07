محافظ الشرقية يهنيء العاملين بالديوان العام بعيد الفطر المبارك

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الأحد، جولة تفقدية استهدفت المرور على الإدارات الديوان العام؛ لتقديم التهنئة للعاملين بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يعيدها على مصر قيادة وشعباً بالخير واليمن والبركات.

أكد المحافظ أن الجهاز التنفيذي والعاملين بالمحافظة هم المحور الرئيسي في تنفيذ خطط التنمية والنهوض بكافة قطاعات العمل الإدارية والتنفيذية داخل محافظة الشرقية، مشددا على ضرورة بذل المزيد من الجهد والإخلاص في العمل، وإنهاء مصالح المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

أعرب العاملون بإدارات الديوان العام عن سعادتهم لتواجد المحافظ بينهم وتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مؤكدين الاستمرار في تطوير منظومة العمل لتحسين مستوى الأداء، والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين

رافق المحافظ المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، والمستشار العسكري للمحافظة، وعدد من مديري الإدارات العامة بالديوان العام.

وفي سياق متصل، أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الكتاب الدوري رقم 2 لسنه 2024م، برفع درجة الإستعداد القصوى بالقطاعات الخدمية والتنفيذية بنطاق دائرة المحافظة، إستعدادًا لإستقبال عيد الفطر المبارك وحرصًا على تقديم كافة الخدمات العامة لجموع المواطنين، وتوفير سُبل الراحة والطمأنينة لهم خلال أيام العيد.

وجه محافظ الشرقية، مديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وكافة الجهات المعنية الإلتزام بـالآتي: تفعيل دور غرف العمليات المركزية بالمراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات والشركات والهيئات لمتابعة أى تطورات، مع تواجد كافة القيادات في مواقعها بكافة الأجهزة بالتبادل للتعامل مع ما قد يطرأ من أحداث خلال فترة الأعياد، والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام وكافة العناصر الأمنية، وإخطار المحافظة أولاً بأول بكافة الأحداث.

ووضع جدول حضور تبادلي للقيادات المراكز والمدن والاحياء أو نوابهم، ومديريات الخدمات أو وكلائهم المتواجدين على رأس العمل أثناء أجازة العيد، واتخاذ اللازم لتأمين ساحات صلاة العيد بالتعاون مع الجهات الأمنية ومديرية الأوقاف، ومراقبة الأسواق والمطاعم والتأكد من صلاحية الأطعمة (اللحوم والأسماك) مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

واستمرار عمل منافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة وعادلة من مثيلتها بالقطاع الخاص وحتى أجازة عيد الفطر المبارك، مع تكثيف الحملات على الأسواق بكافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة، واتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين سواء زيادة أسعار أو امتناع عن بيع السلع، التأكد من توافر كافة السلع التموينية والسلع البترولية وخاصة المواد البترولية، مع الإشراف على المخابز للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين، وقيام مديرية التموين بإعداد حملات يومية على المحلات والأسواق، للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وضبط المخالفات، وإستمرار تنظيم معارض للسلع المرتبطة باحتياجات المواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك المتمثلة في (ملابس، أقمشة، أحذية ) مع حشد أكبر عدد من العارضين لتلبية احتياجات المواطنين.