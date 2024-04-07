الحوثيون: استهدفنا سفينتين إسرائيليتين وأخرى بريطانية ومدمرتين أمريكيتين خلال 72 ساعة

أعلن المتحدث الرسمي لجماعة أنصار الله “الحوثي” العميد يحي سريع قاسم، تفاصيل تنفيذ خمس عمليات عسكريةٍ خلالَ الـ 72 ساعةً الماضية، ستهداف سفينتين إسرائيليتين وأخرى بريطانية ومدمرتين أمريكيتين في المحيط الهندي والبحرين الأحمر والعربي.

وقال العميد يحي سريع قاسم في بيان عبر حسابه: انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ورداً على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذت القوات المسلحة اليمنية خمس عمليات عسكرية خلال الـ 72 ساعةً الماضيةِ وعلى النحوِ التالي:

نفذتِ القواتُ البحريةُ بعونِ اللهِ تعالى عمليةَ استهدافٍ لسفينةِ( HOPE ISLAND ) البريطانية في البحر الأحمر وذلكَ بعددٍ منَ الصواريخِ البحريةِ المناسبة وكانت الإصابة مباشرة بفضل الله.

استهداف سفينتينِ إسرائيليتينِ

وكذلك نفذت عمليةَ استهدافٍ لسفينتينِ إسرائيليتينِ كانتا متجهتينِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ الأولى ( MSC GRACE F ) في المحيط الهندي، والأخرى ( MSC GINA ) في البحرِ العربيِّ، تمتْ عمليةُ الاستهدافِ بعددٍ منَ الصواريخِ الباليستيةِ والمجنحة وقد حققتِ العمليةُ أهدافَها بنجاحِ بفضلِ الله.

وبعونِ اللهِ تعالى نفذَ سلاحُ الجوِّ المسيرُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليتينِ عسكريتينِ استهدفتْ عدداً منَ الفرقاطاتِ الحربيةِ الأمريكيةِ في البحرِ الأحمرِ وذلكَ بعددٍ من الطائراتِ المسيرةِ وقدْ حققتِ العملياتُ أهدافَها بنجاح.

إن القوات المسلحةَ اليمنيةَ مستمرة في تنفيذِ قرار منع الملاحة الإسرائيلية أوِ المرتبطةِ بالعدوِّ الإسرائيليِّ أوِ المتجهةِ إلى موانئ فلسطينَ المحتلةِ في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي حتى إيقاف العدوان ورفع الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطيني في قطاع غزة.