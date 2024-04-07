الدفاع الروسية: تحييد 935 جنديًا أوكرانيا وتدمير مستودع للقوارب المسيرة

أفادت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي الأحد، أن قواتها كبدت الجيش الأوكراني خسائر بشرية تقدر بنحو 935 جنديا خلال اليوم الماضي، ودمرت مستودعا للقوارب المسيرة أجنبية الصنع.

وفي ما يلي أبرز ما تضمنه تقرير الدفاع الروسية:

صد هجومين مضادين على محور كوبيانسك، خسائر القوات الأوكرانية تبلغ نحو 30 عسكريا

صد 9 هجمات مضادة على محور دونيتسك، وخسائر العدو تصل إلى نحو 370 جنديا

على محور أفدييفكا حسنت وحدات من مجموعة قوات "الوسط" وضعها على طول الخط الأمامي، كما صدت 11 هجوما مضادا للعدو، الذي خسر ما مجموعه نحو 375 جنديا

على محور جنوب دونيتسك حسنت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" وضعها التكتيكي وكبد العدو خسائر تصل إلى 135 دنديا

على محور خيرسون بلغت الخسائر الأوكرانية أكثر من 25 عسكريا

تدمير مستودع يحتوي على قوارب مسيرة تسلمتها أوكرانيا من دول "الناتو"، ومنصتي إطلاق لمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات "إس-300"، ورادار للكشف عن الأهداف الجوية وتتبعها من طراز "بي-18"

إصابة قوات ومعدات عسكرية أوكرانية في 107 مناطق

إسقاط 293 طارئة أوكرانية بدون طيار و4 قذائف من راجمات الصواريخ HIMARS و"أوراغان"

وفي سياق آخر، أعلن أوليغ ريازانتسيف، المدير العام للشركة القابضة "المجمعات عالية الدقة" (جزء من" روستيخ")، أنه تم استخدام نظام الدفاع الجوي البحري "بانتسير-إم" لأول مرة في منطقة العملية الخاصة.

وقال ريازانتسيف على الهواء في برنامج الاستخدام العسكري على قناة "زفيزدأ": "أصابت السفينة صواريخ "ستورم شادو"، أثناء قيامها بمهمة قتالية. وهذا يعني أنه يمكننا التحدث عن أول استخدام فعال وناجح للنظام "بانتسير-إم"".

وفقًا للبيانات المفتوحة، فإن سفينة الصواريخ الصغيرة "تسيكلون" من مشروع 22800، هي السفينة الوحيدة لأسطول البحر الأسود المزودة بمظام "بانتسير-إم"

ستورم شادو: هو صاروخ كروز يتم إطلاقه من الجو، من الطائرات. مدى التدمير من 250 إلى 560 كيلومترًا حسب التعديل. تم تطويره بشكل مشترك في فرنسا والمملكة المتحدة (في فرنسا كان يسمى "سكالب" وتم إنتاجه بواسطة شركة MBDA). تستخدم القوات المسلحة الأوكرانية "ستورم شادو" بنشاط منذ العام الماضي، بما في ذلك لضرب أهداف في شبه جزيرة القرم.

أعلن قائد القوات الجوية الأوكرانية الفريق ميكولا أوليشوك، اليوم الأحد أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت جميع طائرات شاهد-131/136 بدون طيار البالغ عددها 17 طائرة والتي استخدمتها روسيا لمهاجمة أوكرانيا الليلة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية الرسمية عن أوليشوك قوله - في بيان له - "إنه في الليلة الماضية، ضرب الروس أوكرانيا بصاروخ جوي موجه من طراز Kh-31 تم إطلاقه من منطقة لوهانسك، وصاروخ باليستي من طراز إسكندر-إم، تم إطلاقه من شبه جزيرة القرم، و17 طائرة بدون طيار من طراز شاهد-131/136 من كيب تشودا في شبه جزيرة القرم".

واستخدمت أوكرانيا طائرات ووحدات صواريخ مضادة للطائرات ومجموعات إطفاء متنقلة وأصول حرب إلكترونية لصد الهجوم الجوي.

وعلى صعيد متصل، أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دنيبروبتروفسك بجنوب أوكرانيا سيرهي ليساك صباح اليوم أن الجيش الروسي قصف بلدة مارهانيت في منطقة نيكوبول التابعة للإقليم الليلة الماضية.

ونقلت (يوكرينفورم) عن ليساك قوله - في تصريح له - "إنه يجرى التحقيق في تبعات القصف. ففي الليلة الماضية، تم إسقاط 11 طائرة روسية بدون طيار من طراز "شاهد" فوق إقليم دنيبروبتروفسك واثنتان في منطقتي كريفي ريه ودنيبرو و7 طائرات أخرى في منطقة كاميانسكي. هذا ما أفادت به قوات الدفاع الجنوبي في وقت سابق".

وأضاف المسئول الأوكراني أن العديد من المباني والسيارات تضررت بسبب تساقط الحطام في بلدة كاميانسكي. وفي المساء، كان الصوت عاليا في إحدى بلدات مجتمع بيتريكيفكا؛ حيث دمرت شظايا صاروخ روسي منزلين وسيارتين وخط كهرباء.

كما أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الأحد، بأن كييف مستعدة لتلقي المساعدة من الولايات المتحدة الأمريكية عبر ديون جديدة.

ونقلت صحيفة "أوكراينسكا برافدا" خلال مقابلة خاصة مع الرئيس فلاديمير زيلينسكي قال فيها "جاء أحد أعضاء مجلس الشيوخ مؤخرًا وقال هل توافق على قرض مال؟ وما هي الخيارات المتاحة؟"، مضيفا بالقول: "حسنًا، إذا أخبروك أن المال هو أموال قرض أو أنك لن تحصل عليه".