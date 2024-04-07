الفيوم تنظم حملات رقابية وتفتيشية على المواقف والمزارات السياحية والأسواق

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، خطة المحافظة استعداداً لعيد الفطر المبارك، ورفع درجة التأهب إلى الدرجة القصوى، وإلغاء كافة الإجازات، بجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، مشدداً على تكثيف الحملات على المواقف والطرق والمزارات السياحية والأسواق، والتواجد الميداني لكافة القيادات التنفيذية، لتحقيق الاستجابة السريعة والتعامل الفوري مع مشكلات المواطنين.

وأوضح المحافظ، أنه تم تكليف كل قطاعات المرافق والخدمات على مستوى المحافظة، باتخاذ جميع التدابير اللازمة لاستقبال عيد الفطر المبارك، والتأكد من الجاهزية والتأهب إلى الدرجة القصوى والجدية فى العمل واليقظة التامة، للتعامل الفوري مع أي أحداث، والاستجابة بشكل عاجل لشكاوى المواطنين، من خلال غرف العمليات بكل مركز بالتعاون مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة.

وشدد محافظ الفيوم، على ضرورة جاهزية الحدائق والمتنزهات العامة بجميع أنحاء المحافظة، أمام جموع المواطنين واستقبال الرواد، للاحتفال بإجازة العيد لمشاركتهم فرحتهم، موجهاً رؤساء مجالس المدن والوحدات المحلية والأحياء، بتكثيف حملات النظافة في جميع الشوارع والميادين، ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول، ورفع كفاءة الحدائق والمتنزهات على أعلى مستوى، وتقسيم العمل إلى ورديات وزيادة أعداد العمال، للحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري للمحافظة.

كما كلف المحافظ، مسئولي مديرية التموين، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للمتابعة اليومية لضبط الأسواق، ومواجهة الغلاء في الأسعار من خلال توافر السلع الأساسية، والغذائية، والاستهلاكية بأسعار مخفضة، وكميات كبيرة بمختلف المجمعات الاستهلاكية، والمعارض الثابتة، والمتحركة، مع تشديد الرقابة، وتكثيف حملات التفتيش على جميع المخابز لتوفير رغيف العيش بالمواصفات المطلوبة، وكميات تكفي أبناء المحافظة.

حملات رقابية على الاسواق

كما وجه "الأنصاري"، أيضاً مسئولي الطب البيطري، وجميع الجهات المعنية، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، والشوادر، والمجازر، ومحلات عرض وبيع الأسماك المملحة والمدخنة، والمنتجات الحيوانية، والدواجن، ومراجعة مخازن المواد الغذائية بشتى مراكز المحافظة المرخص منها وغير المرخص، للتأكد من سلامتها وصلاحيتها، حفاظاً على سلامة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي يتم رصدها.

وأصدر محافظ الفيوم، تكليفات لرؤساء المدن والوحدات المحلية بالتنسيق مع مسئولي الزراعة، بالمتابعة الميدانية والمرور اليومى لرصد حالات التعدي على الأراضي الزراعية بالتبوير أو التشوين أو البناء، وإزالة المخالفات فور وقوعها بالتعاون مع قوات الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك التنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية في رصد مخالفات البناء والتعامل الفوري معها.

وشدد محافظ الفيوم، على تعامل الوحدات المحلية وشرطة المرافق بكل حزم، مع كافة أنواع الإشغالات، وتكثيف الحملات لمنع أي مخالفات، وتكثيف اللافتات والعلامات الإرشادية بالطريق السياحى جنوب بحيرة قارون، وتكثيف الحملات المرورية على الطرق العامة وفي الميادين، لتحقيق أقصى سيولة مرورية بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة، لضمان تيسير تنقلات المواطنين على مدار اليوم.

كما وجه "الأنصاري"، مسئولي مديرية الصحة برفع حالة الطوارئ داخل كافة المستشفيات، والوحدات الصحية على مستوى المحافظة، وزيادة عدد الأطباء بأقسام الاستقبال والطوارئ وخدمات نقل الدم، مع فتح أقسام الاستقبال على مدار الساعة، وإلغاء كافة الإجازات للعاملين فيها، وذلك لاستقبال الحالات المرضية المفاجئة، والتنسيق مع مرفق الإسعاف لتوفير سيارات الإسعاف بالقرب من أماكن التجمعات، والمتنزهات العامة للتدخل السريع ومواجهة الحالات الطارئة، فضلاً عن تكثيف حملات الرقابة على الأغذية بمختلف المراكز والمدن والتجمعات والحدائق العامة.

وأكد المحافظ، علي رفع درجة الاستعداد القصوى بقطاعات المرافق "المياه، والصرف الصحى، والكهرباء، والغاز"، علي أن يستمر العمل بكل قطاعات المرافق والخدمات والوحدات المحلية على مدار 24 ساعة، لسرعة التجاوب الفورى مع أيه أعطال أو أحداث طارئة، واتخاذ إجراءات حلها فوراً، موجهاً رؤساء المراكز، والمدن، والأحياء، بالتنسيق مع مديريتي الأوقاف، والأمن، لتجهيز الساحات التي ستؤدى فيها صلاة العيد، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصيانة ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها،

وشدد "الأنصاري"، على ضرورة تكثيف الحملات على المواقف، بالتنسيق بين مسئولي المتابعة الميدانية، ومسئولي إدارة المواقف والنقل الجماعي، والمرور، لمنع زيادة تعريفة الركوب من قبل سائقي سيارات الأجرة، واستغلال المواطنين خلال تنقلاتهم أيام العيد داخل المحافظة، أو بالانتقال من المحافظة للمحافظات المجاورة، مناشداً المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات أو مشكلات، من خلال الاتصال بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة، عبر الأرقام ٢١٦٨٠٤١ ، و ٢١٦٨٠٤2 و ٢١٦٨٠٤٣.