"يوم الخير لبسك لغيرك عيد" مبادرة بمديرية الشباب والرياضة بسوهاج

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والادارة المركزية لتنمية الشباب واندية الفتاة والمرأة مبادرة "يوم الخير لبسك لغيرك عبد" لتوزيع الملابس على الأسر الأكثر احتياجًا بمناسبة عيد الفطر المبارك بمراكز شباب المحافظة بتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة .

وجاء ذلك بناء على تعليمات نجوى صلاح رئيس الادارة المركزية لتنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة عن طريق الفيديو كونفرانس حيث اكدت في مداخلتها على أهمية مراكز الخدمة المجتمعية التي تقدم خدماتها لكافة شرائح المجتمع المصري .

وصرحت رئيس الإدارة المركزية بأن مبادرة "يوم الخير لبسك لغيرك عيد" تأتي في إطار تضافر جهود الدولة نحو الوقوف بجانب الأسر الأكثر احتياجا ووفقا لرؤية ودور وزارة الشباب والرياضة نحو جعل مراكز الشباب مراكز خدمه مجتمعية .

جدير بالذكر أن مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج شاركت في المبادرة بعدد ١٤ مركز شباب على مستوي المحافظة حيث بدأ التجميع من يوم ١٨ مارس ٢٠٢٤م .

واشاد الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج بالإقبال الكبير من قبل المواطنين شباب وفتيات وطلائع وكبار السن داخل مراكز الشباب التي أقيمت فيها المبادرة وكل فئات المجتمع ساهمت في انجاح المبادرة لإدخال البهجة والسرور والسعادة على الأسر الأكثر احتياجًا.

وشارك يسري كفافي وكيل المديرية للشباب اثناء توزيع الملابس للوقوف على أدق التفاصيل أثناء التنفيذ وذلك بجهود اعضاء اندية الفتاة والمرأة بمراكز الشباب بمتابعة وإشراف حنان خلف منسقة اندية الفتاه والمرأه بالمديرية .

وفي سياق آخر نظم مركز شباب باصونة التابع لإدارة شباب المراغة شمال محافظة سوهاج إحتفالية بمناسبة يوم اليتيم ضمن الخطة الداخلية للمركز عن شهر أبريل وتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب .

شملت فعاليات الإحتفال بيوم اليتيم أنشطة ترويجية وثقافية ورياضية ومسابقات وحفلات غنائية للأطفال حيث أن فكرة يوم اليتيم تنطوي على مد الأطفال الأيتام بالاحتياجات العاطفية ولا تقتصر على منحهم النقود أو الهدايا العينية فقط لسد احتياجات الأطفال وتمظبم الحفلات وقضاء اليوم معهم والحرص على إسعادهم ومنحهم الهدايا .

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج على أن مراكز الشباب والهيئات الشبابية والرياضية التابعة لمديرية الشباب والرياضة تفتح أبوابها للأطفال للإستمتاع بالعديد من الأنشطة والفاعليات التي تقدمها تلك الهيئات بهدف نشر روح السعادة والإنتماء لدى الأطفال.

وقال يسري كفافي وكيل المديرية للشباب أن مديرية الشباب والرياضة بسوهاج تقدم العديد من الخدمات الثقافية والفنية والرياضية للأطفال الأيتام في إطار سياسة واستراتيجية الوزارة بأن تكون مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تهدف إلى بناء الشخصية المصرية متكاملة الأركان وحرصا على تقديم الخدمات لكافة فئات المجتمع.