تسليم ١٧ رأس ماشية بالمواليد للأسر الأولى بالرعاية باللبشة

قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، إنه تم تسليم ١٧ رأس ماشية حلوب بالمواليد بقرية اللبشة التابعة لإدارة الحسينية البيطرية، لعدد من الأسر الأولى بالرعاية من المطلقات ومحدودى الدخل والمعاقين دون تحملهم أى أعباء مادية، وذلك فى إطار تنفيذ بروتوكول تعاون بين مديرية الطب البيطرى وجمعية الأورمان.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن أطباء إدارة الحسينية البيطرية قاموا بتحصين رؤوس الماشية التي تم تسليمها بلقاحي الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، والتأمين على رؤوس الماشية المسلمة.

وتم إختيار الحالات المستحقة وفق عدة معايير أهمها عدم وجود عائل للأسرة، وأصحاب الأمراض المزمنة وذوى القدرات وهم ما يطلق عليهم الأسر الأولى بالرعاية من مطلقات ومحدودي دخل ومعاقين، بهدف توفير حياة كريمة لهم، وذلك من خلال التنسيق بين الأورمان مع مديرية الطب البيطري.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تُولي إهتماما كبيراً بالمواطن البسيط والأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، وتسعى جاهدة للتنسيق المثمر والدائم مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية النشِطة، لتقديم أفضل الخدمات لهم والعمل على تحسين معيشتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

وفي سياق متصل، أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الكتاب الدوري رقم 2 لسنه 2024م، برفع درجة الإستعداد القصوى بالقطاعات الخدمية والتنفيذية بنطاق دائرة المحافظة، إستعدادًا لإستقبال عيد الفطر المبارك وحرصًا على تقديم كافة الخدمات العامة لجموع المواطنين، وتوفير سُبل الراحة والطمأنينة لهم خلال أيام العيد.

وجه محافظ الشرقية، مديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وكافة الجهات المعنية الإلتزام بـالآتي: تفعيل دور غرف العمليات المركزية بالمراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات والشركات والهيئات لمتابعة أى تطورات، مع تواجد كافة القيادات في مواقعها بكافة الأجهزة بالتبادل للتعامل مع ما قد يطرأ من أحداث خلال فترة الأعياد، والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام وكافة العناصر الأمنية، وإخطار المحافظة أولاً بأول بكافة الأحداث.

ووضع جدول حضور تبادلي للقيادات المراكز والمدن والاحياء أو نوابهم، ومديريات الخدمات أو وكلائهم المتواجدين على رأس العمل أثناء أجازة العيد، واتخاذ اللازم لتأمين ساحات صلاة العيد بالتعاون مع الجهات الأمنية ومديرية الأوقاف، ومراقبة الأسواق والمطاعم والتأكد من صلاحية الأطعمة (اللحوم والأسماك) مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.