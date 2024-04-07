نادى قارون بالفيوم يعيد تشغيل قاعات الاحتفالات والمؤتمرات والشاليهات

نظم نادى قارون الرياضى بالفيوم، احتفالية كبرى بمناسبة إعادة تشغيل قاعات المؤتمرات والحفلات والشاليهات بالنادي بعد تطويرهم ، بحضور المستشار محمود عبد التواب مبارك رئيس مجلس إدارة النادي، والدكتور عاصم مرسى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم والمهندس سلطان ربيع سلطان المشرف العام على الإنشاءات، وجميع أعضاء مجلس الإدارة، ولفيف من القيادات التنفيذية والسياسية والشعبية و أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء الجمعية العمومية بالنادي وفوزى الطبلاوى مدير عام النادى .

وأحيت فرقة الحضرة المصرية هذه الاحتفالية بالاناشيد والاغانى الدينية والتى استمتع بها الحاضرين وقدم الاحتفالية محمد كمال المسئول الاعلامى بالنادى .

تطوير قاعة المؤتمرات والحفلات

كان قد صدر قرار مديرية الشباب والرياضة بالفيوم، فى يناير الماضى بتسليم قاعات الحفلات والمؤتمرات والشاليهات الى النادى وتشغيلهم بادارة ذاتية بعد توقف دام قرابة 4 سنوات . قام مجلس ادارة النادى بالبدء فى تطويرهم وتشمل قاعة المؤتمرات والحفلات فى الدور الارضى والتى تسع 600 فرد وقاعة الدور الثانى وتسع حوالى 700 فرد وحمام السباحة ومنطقة الشاليهات التى تضم 40 غرفة فندقية مجهزة ومطعم وكافيه بالاضافة الى قاعة مفتوحة "ستيشن" تسع لحوالى 400 فرد .

اكد المستشار محمود عبد التواب رئيس مجلس ادارة النادى خلال الاحتفالية ان اعادة تشغيل هذه المنشات بعد توقف قرابة 4 سنوات هو بمثابة عودة الروح الى جسد النادى ووقف لنزيف اهدار الاموال بعدم تشغيل هذه القاعات والشاليهات لانها من الموارد الاساسية للنادى، مشيرًا إلى أن النادى يعانى من نقص الموارد بالرغم من وجود مستحقات 18 مليون جنيه لدى بعض مستأجرى منشأت النادى سواء كانت قيمة ايجارية او تعويضات وقد اقمنا دعاوى قضائية لاسترداد هذه الاموال .

وأكد أنه تم اجراء عمليات تطوير فى النادى مثل انشاء مركز ثقافى وملعب الاكليرك وانشاء حمامات وتطوير حديقة الاطفال وتوسيعها واقامة حديقة العاب للاطفال وانشاء قاعة مناسبات جديدة وانارة الملعب .وانه سيتم مناقشة انشاء حمام سباحة نصف اوليمبى واقامة مشروع استثمارى فى الارض الخاصة بالنادى والمواجهة لقاعة المؤتمرات وايضا مناقشة اقامة محال تجارية على سور النادى الرئيسى وسرعة الانتهاء من الملعب الرئيسى فى النادى .

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