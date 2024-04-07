في حفل افطار القابضة وإير كايرو: وزير الطيران: العمل الجماعي سر النجاح

عباس يثمن جهود الشريف ويكرم المرأة المتميزة

رابطة الطيارين: الحب والتفانى فى العمل رسالتنا للأجيال الجديدة

12% نمواً في أسطول الشركة وزيادة الوجهات إلى 73

ارتفاع عدد الركاب إلى 2.8 مليون راكب بزيادة 6%

شارك الفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدنى، فى حفل الإفطار الرمضانى الذى نظمته الشركة القابضة لمصر للطيران برئاسة المهندس يحيى زكريا، رئيس الشركة، والطيار أحمد شنن، رئيس شركة إير كايرو، ولفيف من قيادات قطاع الطيران المدنى.

وخلال الحفل، هنأ وزير الطيران المدنى العاملين بقرب حلول عيد الفطر المبارك موجها الشكر والتقدير لكلا من الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة إير كايرو الذراع الاقتصادى منخفض التكاليف على توحيد جهودهم والعمل المشترك والفعال بين جميع العاملين، وهو ما أثبتته دعوة الإفطار الرمضانى الموحد فى هذه الأيام المباركة؛ متمنيًا للجميع مزيد من النجاحات والتقدم خلال الفترة المقبلة.

الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى

كما توجه وزير الطيران المدنى بتقديم خالص الشكر والتقدير للأستاذ حسين شريف، الرئيس السابق لشركة إير كايرو، على جهوده المثمرة خلال فترة توليه مسئولية الشركة والتى ظهرت واضحة فى كافة الأنشطة، مؤكدا على أهمية غرس روح التعاون والعمل المشترك لخلق كفاءات وكوادر بشرية متميزة قادرة على تولى المسئولية وإدارة العمل بالشكل الأمثل مما يعزز من قدرة شركات الطيران المدنى المصرية على المنافسة خاصة فى ظل المنافسة الشرسة التى تشهدها صناعة النقل الجوى العالمى فى مختلف المجالات.

مهندس يحيى زكريا رئيس القابضة لمصر للطيران

ولفت وزير الطيران المدنى إلى أهمية ترسيخ ثقافة التعاون والتنسيق الدائم بين جميع العاملين داخل العمل المؤسسى فى مختلف أنشطة الطيران المدنى مما يسهم فى زيادة إنتاجية الشركات ويدعم عوائدها الاقتصادية.. مضيفًا إلى أن العمل الجماعى هو سر نجاح أى منظومة.

وخلال حفل الإفطار تم تكريم عدد من السيدات المتميزات فى مختلف القطاعات بالشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة وشركة إير كايرو تزامنًا مع الاحتفال بيوم المرأة العالمى الذى يوافق الثامن من شهر مارس من كل عام.

طيار أحمد شنن

**إنجازات الشركة الوطنية مصر للطيران**

شهدت الشركة الوطنية مصر للطيران نموًا ملحوظاُ فى أعداد الركاب عقب عودة حركة الطيران بعد جائحة كورونا حيث بلغت الزيادة فى أعداد الركاب فى عام 2021 بنسبة %52 مقارنة بعام 2020، وفى عام 2023 ارتفعت حركة الركاب بزيادة قدرها 8% عن عام 2022.

حسين شريف

كما شهدت مصر للطيران زيادة فى حجم أسطول الشركة الوطنية بـ 28 طائرة جديدة:-

• (18) طائرة من طراز بوينج B737-8 MAX.و (10) طائرات إيرباص 350

• جارى تجديد المقاعد المتقادمة فى عدد 19 طائرة كمرحلة أولى.. إحلال معدات الخدمات الأرضية.

• جارى رفع كفاءة الخدمة من خلال دورات تدريبية للعنصر البشرى.. جارى تجديد استراحات درجة رجال الأعمال بمطار القاهرة الدولى.. جارى التعاقد على تطوير الموقع الإلكترونى وتطبيق الهاتف.

• نمو فى أسطول الشركة من 71 طائرة إلى 81 طائرة بزيادة قدرها 12 %

• زيادة فى عدد الوجهات التى تصل إليها الشركة من (66) إلى (73) وجهه خلال بنسبة زيادة 10%.

2- زيادة فى أعداد الرحلات الجوية من أكثر 9500 ألف رحلة جوية إلى أكثر من عشرة آلاف رحلة جوية بنسبة زيادة قدرها 6%.

3- زيادة فى عدد ساعات التشغيل من 58 ألف ساعة إلى 66 ألف ساعة بنسبة قدرها 15%.

• زيادة فى أعداد السعة المقعدية المتاحة على متن الطائرات من 3,4 مليون مقعد عام 2023/2022 إلى 3,7 مليون مقعد بنسبة قدرها 8%.

• ارتفاع فى عدد الركاب الذين تم نقلهم من 2,6 مليون راكب إلى 2,8 مليون راكب بنسبة قدرها 6%.

**إفطار الطيارين **

على جانب آخر نظمت رابطة طيارى الخطوط الجوية المصرية حفل افطارها السنوى وكرمت خلاله عدد من الطيارين القدامى الذين ساهموا فى إثراء مجال الطيران وكان لهم بصمة كبيرة فى نقل خبراتهم للأجيال القادمة، حضر الاحتفال كابتن سامح الحفنى، مندوب مصر بمنظمة الايكاو، وكابتن طيار جون الياس، مستشار وزير الطيران المدنى للنقل الجوى، وكابتن طيار عمرو الشرقاوى، رئيس سلطة الطيران المدنى، والمهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات، وكابتن طيار محمد عليان، نائب رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، وكذلك النقابة العامة لأعمال النقل الجوى والضيافة الجوية، وعدد من السادة نواب مجلسى الشيوخ والنواب.. وقف الحضور دقيقة حداد على روح كل من كابتن طيار كمال أبو الخير، وكابتن طيار عاطف عز الدين، وهم من الطيارين ذوى الخبرة فى هذا المجال، وتم تسليم دروع لأسرهم تقديرا لما قدماه من خبرات وجهود كبيرة.

قيادات الطيران المدنى تشارك رابطة طيارى مصر للطيران إفطارها السنوي

افتتح كابتن طيار خالد رفعت، نائب رئيس الرابطة الاحتفالية بتقديم الشكر لكافة المدعوين الذين حضروا وكذلك من حالت الظروف دون حضورهم نظرا لارتباط البعض منهم بظروف التشغيل.

أكد خالد رفعت أن الرابطة هى بيت الطيارين الدائم والمظلة التى تحميهم من الأخطار، مؤكدا أن الحب والتفانى فى العمل هما أساس نجاح أى منظومة.

أكد كابتن طيار على رشدى، رئيس رابطة طيارى الخطوط الجوية المصرية، أن الإفطار السنوى للرابطة يهدف إلى تجديد العهد بالود والمحبة وتوثيق الصلات التى تجمع الطيارين بكافة قطاعات الطيران المدنى دائما على الخير والعمل على رفعة شأن قطاع عريض نفخر بالانتماء إليه وهو يمثل قاطرة التنمية وعصب الاقتصاد القومى.

وقال خلال حفل الإفطار السنوى: هذه الاحتفالية تعبر عن روح الترابط والتلاحم بيننا جميعا وتؤكد دوما أن جسور التعاون ممدودة وصلبة ولن تتأثر بأى متغيرات وستظل هى لغة الطيارين فى التواصل بين الأجيال.. تلك هى القاعدة التى تعلمناها على أيدى أساتذتنا من الطيارين الذين أرسوا قواعد وأصول المهنة على الأرض وفى الجو.. وبالرغم من أن هؤلاء العظماء رحلوا عن عالمنا بأجسادهم إلا أن أعمالهم ستظل خالدة وليس أدل على ذلك من الكيان الذى يجمعنا الآن ونفخر بالانتماء إليه ألا وهو رابطة الطيارين التى تمثل البيت الكبير ومظلة لكافة الطيارين.

أضاف رئيس الرابطة أن الاحتفال يعد فرصة كبيرة للالتقاء على مائدة واحدة وبهدف واحد وهو بناء جسور التواصل والترابط بين أجيال الطيارين من أجل النهوض بقطاع عريض يمثل قاطرة التنمية وعصب الاقتصاد القومى وهو الطيران المدنى.

وقال كابتن على رشدى: إن هناك جهود كبيرة بذلت من جانب الرواد من الطيارين ممن ندين لهم بالفضل الكبير فى إنشاء الرابطة ذلك الحلم الذى ظل يراود جموع الطيارين لسنوات عديدة ولكن بعزيمة وإخلاص عدد كبير منهم تحول الحلم إلى حقيقة فى عام 1967، ومنذ ذلك التاريخ أصبح لدينا كيان عظيم نفخر به جميعاً بعد أن طوى أكثر من 50 عاماً، فى إثراء مجال الطيران المدنى بنخبة من الطيارين المتميزين.

وأضاف رئيس رابطة الطيارين أن مرور اليوبيل الذهبى على هذا الكيان كفيل بأن تصبح الرابطة هى المظلة والبيت الثانى للطيارين.

وقال، إن الرابطة تفخر بطياريها فهم الأكفأ اقليمياً ودولياً وقادرون على اتخاذ القرار السليم فى أصعب الظروف العملية وأبهروا العالم بمهاراتهم الفنية، وأشار أن رابطة الطيارين المصرية تعد من الروابط الفعالة والمؤثرة فى الاتحاد الدولى للطيارين موضحا أن الافطار السنوى فرصة لتواصل الاجيال ونقل الخبرات بين أجيال الطيارين.