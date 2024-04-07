الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

ستحترقون.. فيديو للقسام يوثق لحظات استهداف جنود وآليات الاحتلال

قنص جندي اسرائيلي
قنص جندي اسرائيلي

نشر الإعلام العسكري لكتائب القسام مقطع فيديو بعنوان " ستحترقون" وظهر فيه عدة مواقع وآليات تابعة للاحتلال الإسرائيلي، وهي تحترق بعد استهدافها المقاتلين.

كما ظهر في الوفيديو لحظات قنص جنود الاحتلال وتفجيرهم، ومباني مفخخة قضت على أعداد كبيرة منهم وغيرها من مشاهد .

وقالت القسام في الفيديو : “قد تكونوا قادرين على دخول شوارع غزة، لكنكم ستحترقون، بعزم مقاتلينا الأشداء”.

وفي ذات السياق، قالت إذاعة جيش الاحتلال، إنه بعد ساعات قليلة من انسحاب الفرقة 98 من خانيونس، إطلاق 5 صواريخ منها تجاه غلاف غزة، وتم إعتراض بعضها .

 

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أنه بعد ساعات قليلة من انسحاب الجيش "الإسرائيلي": إطلاق 4 صواريخ من خان يونس باتجاه غلاف غزة، وتفعيل نظام القبة الحديدية واعتراض اثنين منهم ، ودوت صافرات الإنذار في مستوطنات  غلاف غزة .

وكان جيش الاحتلال سحب الفرقة 98 من خانيونس.

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