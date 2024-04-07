توقيع بروتوكول مع "N.S.A.S Travel" لتفعيل Access of Using NDC API-OUT وتطوير الحجوزات

استكمالاً لاستراتيجية التطوير المُستمرة التى تنتهجها مصر للطيران والتى تأتى على رأس أولوياتها تطوير قنوات البيع المتنوعة ومن ضمنها قنوات التوزيع الجديدة NDC (EGYPTAIR Retailing System- ERS) قامت مصر للطيران بتوقيع بروتوكول مع شركة N.S.A.S Travel وذلك لتفعيل Access of Using NDC API-OUT بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين فى مجال تطوير وتحسين طرق التوزيع لحجوزات الرحلات الجوية، وذلك فى ضوء توجه مصر للطيران نحو التوسع فى تغطية الأسواق العالمية بأحدث طرق التوزيع للوصول لأسواق جديدة وزيادة كفاءة الحجز وتوسيع قاعدة العُملاء وذلك دعماً لحركة السياحة والسفر عبر المطارات المصرية.

طيار محمد موسى رئيس مصر للطيران للخطوط الجوية

حضر مراسم التوقيع من جانب مصر للطيران عمرو عدوى، رئيس قطاع الشئون التجارية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وأمير طه، مدير عام الإدارات العامة للشئون المالية، ومحمد الفولى، مدير مشروع قنوات التوزيع الجديدة- NDC، ومن جانب شركة N.S.A.S المهندس سيف بهجت، رئيس الشركة، والمهندس طارق عدوى، وخالد جاد.

ومن جانبه صرح عمرو عدوى، رئيس قطاع الشئون التجارية، بأن توقيع هذا البروتوكول يعد خطوة هامة للاستفادة من EGYPTAIR NDC مشيراً إلى أنه يتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات والنتائج الإيجابية والتى ستعود بالفائدة على الجانبين.. كما رحب المهندس سيف بهجت، رئيس شركة N.S.A.S Travel، بتوقيع البروتوكول مع شركة مصر للطيران مؤكدًا على بذل المزيد من العمل لإنجاح الاتفاق وزيادة حجم المبيعات على شركة مصر للطيران.

هذا ويُعزز برنامج NDC من قدرة التواصل بين شركات الطيران ووكلاء السياحة والسفر(B2B) سواء شركات السياحة المُعتمدة (IATA) أو غير المُعتمدة (Non IATA)، حيث تتيح المنصة الخاصة بمصر للطيران ers.egyptair.com تقديم جميع الخدمات ذات المُحتوى المتنوع، مثل عرض صور وفيديوهات بجودة وتقنية عالية، بجانب عرض مواعيد الرحلات وأسعارها والخدمات الإضافية (Ancillary Services) بشكل أفضل مما هو عليه الآن من خلال أنظمة التوزيع العالمية (GDSs).