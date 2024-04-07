الغردقة.. الجولة الثالثة فى الزيارات الرمضانية لرئيس مصر للطيران للخدمات الأرضية

فوزى: أكثر المحطات فى معدلات التشغيل وأهم ما يميزها العمل بروح الفريق

تفقد المهندس إبراهيم فوزى، محطة الغردقة للخدمات الأرضية وهى المحطة الثالثة لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذى لشركة الخدمات الأرضية فى زياراته الرمضانية للمحطات الداخلية للاطمئنان على سير العمل بالمحطات والتواصل المباشر مع العاملين والاستماع إلى طلباتهم ومتابعة ومناقشة احتياجات كل محطة مع تذليل أى عقبات تواجه العمل أن وجدت.. وفور وصوله للمحطة والتى رافقه فيها المهندس وليد الديب، رئيس قطاع التشغيل، كان فى استقبالهما المهندس أشرف صابر، مدير المحطة، ورؤساء الأقسام، وقاموا بالمرور على العاملين فى مواقع العمل تحت الطائرات لمتابعة أسلوب ودقة تقديم الخدمة للطائرات، وتابعا أيضاً سيور الوصول.. ثم قاموا بالمرور على معدات الخدمة الارضية ومراجعة الحالة الفنية لها وجداول الصيانة الدورية، وأثنى على حالة المعدات والمجهود المبذول من قبل المحطة فى هذا الاتجاه.. ثم قام مدير المحطة بعمل عرض تقديمى لإحصائيات التشغيل بالمحطة ومعدلات تقييم الأداء.

مهندس إبراهيم فوزى

وتابع المهندس فوزى بعض البرامج التى تم تصميمها لخدمة التشغيل بالمحطة وبعد مشاركته مائدة الإفطار مع أبنائه العاملين قام بعقد اجتماع معهم للإطلاع على متطلباتهم ومقترحاتهم لتطوير العمل بالمحطه واستمع أيضاً إلى أبنائه وأبناء الشركة من العمالة الموسمية وأكد لهم أن الشركة تحرص على جميع العاملين، وأنهم بمثابة أبنائه، ووجه بتوفير متطلبات العمل لهم. وقدم شكره لقيادة المحطة والعاملين فيها على الجهد المبذول حيث أشار بأن محطة الغردقة هى أكثر المحطات فى معدلات التشغيل وأهم ما يميزها هو العمل بروح الفريق، وفى نهاية الزيارة شدد على العاملين ضرورة بذل كل جهد من أجل شركتنا الحبيبة التى تساند دائما أبنائها المخلصين.