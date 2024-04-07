مصر للطيران تشارك بالدورة الثلاثين لمعرض Mitt Moscow 2024

شاركت مصر للطيران بالجناح المصرى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى خلال الدورة الثلاثين للمعرض السياحى الدولى الأكبر بموسكو 30 years Mitt 2024 بمركز Crocus الدولى للمعارض والمؤتمرات بموسكو حيث ضم الجناح المصرى عدد من المنشآت السياحية والفندقية وشركات السياحة المصرية.

و شارك بالحدث، الذى يعد من أكثر المعارض المهنية المتخصصة فى السياحة والسفر بالسوق الروسى قرابة 768 شركة عارضة من 21 دولة و57 منطقة روسية يمثلون أهم وكالات السياحة والسفر ومنظمـى الرحلات ووكالات السفريات البحرية Cruises، سفريات التخييم Glamping، شركات السياحة والفندقة، شركات تنظيم المؤتمرات وغيرها، هذا بالإضافة إلى 14830 زائرا و170 متحدثا دوليا.

دكتور سعد معبد

وقام كلا من عمرو القاضى رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى والسفير نزيه النجارى سفير مصر بموسكو بزيارة جناح مصر للطيران داخل الجناح المصرى للهيئة بالمعرض بحضور محمد القاضى مدير مكتب مصر للطيران بموسكو الذى قام بعقد عدة لقاءات مهنية مع مسئولى وممثلى منظمى الرحلات بالسوق الروسى وذلك لعرض أحدث برامج وخدمات مصر للطيـران لجذب مزيد من الحركة الوافدة من روسيا حيث تحتل المرتبة الثانية فى أعداد السائحين القادمين إلى مصر هذا إلى جانب مناقشته سبل التعاون للترويج للمقصد السياحى المصرى وما يذخر به من مقومات سياحية وأثرية حيث تعد مصر هى الوجهة المفضلة للسائح الروسى.. هذا وتقوم مصر للطيران بتسيير رحلتين يومياّ إلى موسكو بالطائرة بوينج B737-8...