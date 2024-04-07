الفلسطينيون يكسرون حصار المسجد الأقصى في رمضان (فيديو)

تحدى الفلسطينيون قيود الاحتلال على المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، رافعين شعار “معركة شريفة تتواصل طالما القلب ينبض”.

ووفق تقرير لقناة "القاهرة الإخبارية"، اتخذ الفلسطينيون قرارهم منذ النكبة بعدم خذلان المسجد الأقصى وتركه فريسة لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

ورغم وحشية الاحتلال، لم يخشَ الفلسطينيون القمع والاعتداءات أو حتى الموت، وحرصوا على أداء الصلاة في المسجد الأقصى.

وفرضت شرطة الاحتلال منذ السابع من أكتوبر الماضي، القيود على دخول المصلين إلى الأقصى، فلا يسمح إلا لكبار السن، ولكن شد الرحال إليه ظل متواصلا.

يبدأ التفتيش والإجراءات القمعية والحواجز من مداخل مدينة القدس ومداخل البلدة القديمة لمنع الوصول إلى المسجد ويضطر المئات إلى أداء الصلاة في الشوارع بالقرب من الحواجز، فتطلق قوات الاحتلال عليهم قنابل الغاز المسيل للدموع لمنعهم من الصلاة.

الآلاف يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في الأقصى

أدى الآلاف من أبناء شعب فلسطين صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان الفضيل، في المسجد الأقصى المبارك، رغم إجراءات الاحتلال المشددة وغير المسبوقة، المفروضة على مدينة القدس المحتلة.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 120 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في رحاب المسجد الأقصى.

وانتشرت قوات الاحتلال في شارع الواد داخل البلدة القديمة وفي شارع نابلس قرب باب العامود، وفي محيط باب الأسباط، ونصبت حواجز حديدية، واعتدت على الشبان تزامنا مع توافدهم إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة، ومنعت مرور المركبات والدراجات النارية من حي واد الجوز.