الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. بعد انسحاب الفرقة 98 من خانيونس صواريخ المقاومة تزلزل غلاف غزة

بوابة الوفد الإلكترونية

قالت إذاعة جيش الاحتلال، إنه بعد ساعات قليلة من انسحاب الفرقة 98 من خانيونس، إطلاق 5 صواريخ منها تجاه غلاف غزة، وتم إعتراض بعضها .

 

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أنه بعد ساعات قليلة من انسحاب الجيش "الإسرائيلي": إطلاق 4 صواريخ من خان يونس باتجاه غلاف غزة، وتفعيل نظام القبة الحديدية واعتراض اثنين منهم ، ودوت صافرات الإنذار في مستوطنات  غلاف غزة .

 

وكان جيش الاحتلال سحب الفرقة 98 من خانيونس.

 

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 33175

وكانت أعلنت مصادر طبية اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 33175، غالبيتهم من النساء والأطفال، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من أكتوبر الماضي.

 

 

 

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة المصابين ارتفعت إلى نحو 75886، فيما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين تحت الركام وفي الطرقات ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.

 

 

 

وأكدت المصادر الطبية أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر أدت إلى استشهاد 38 مواطنا، واصابة 71 في القطاع خلال 24 ساعة .

 

 

 

 

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