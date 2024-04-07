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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

إنذار ديموغرافي.. إخلاء شمال إيطاليا من السكان بحلول عام 2040

إيطاليا
إيطاليا

 

تتحدث دراسة أجرتها مؤسسة نوردست عن انخفاض عدد الأشخاص بمقدار 2.3 مليون شخص خلال 17 عامًا ، وإن انخفاض عدد السكان سيعني سوقًا داخليا أصغر، وبالتالي سيؤدي إلى انخفاض الاستهلاك و أيضًا انخفاض الاستثمارات بشمال ايطاليا.

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وأشارت الدراسة التي أجرتها مؤسسة "نوردست"، بدءاً من عام 2023 كان سجل المواليد سلبي في البلاد ، و  بدون الهجرة، وبدون انعكاس في اتجاه المواليد، من المتوقع أن يشهد شمال إيطاليا "عصرًا جليديًا" ديموغرافيًا والذي سيحقق بحلول عام 2040 توازنًا سلبيًا مقارنة بالرقم الحالي البالغ 2.3 مليون ساكن.

واوضحت البيانات أنه في غضون 17 عامًا ، سنرتفع من 27.4 مليون نسمة  إلى 25.1 مليون نسمة.

على المستوى الإقليمي
ستشهد لومبارديا تأثيرات شديدة وعددهم (-673 ألفًا) ، وبييمونتي (-493 ألفًا)، وفينيتو (-387 ألفًا) ، أما بالنسبة لفينيتو على وجه الخصوص، تفترض المؤسسة أن عدد السكان سينخفض ​​من العدد الحالي البالغ 4,849,553 ساكنًا إلى 4,688,294 في عام 2030، ثم سينخفض ​​أكثر إلى 4,461,849 في عام 2040، أي خسارة في المكاسب الساكنة في الإطار الزمني الذي يؤخذ في الاعتبار 8%.

انخفاض في الولادات 
شهدت Istat  انخفاض الولادات في عام 2013 ، وبالمقارنة في عام 2008  ولد 577 ألف طفل ، وفي عام 2023 ولد 379 ألف طفل فقط .

وأكدت الدراسة بتباين الانهيار في الأعداد على المستوى الإقليمي مع انخفاضات كبيرة في الشمال ، و"إن متوسط عدد الأطفال لكل امرأة أنخفض بنسبة 1.24 في عام 2022 إلى 1.20 في عام 2023، و في منطقة الشمال، انخفض من 1.26 في عام 2022 إلى 1.21 في عام 2023، وفي الوسط من 1.15 إلى 1.12؛ أما الجنوب، حيث يبلغ معدل الخصوبة الإجمالي 1.24، وهو الأعلى بين التقسيمات الترابية، فيسجل انخفاضا أقل مقارنة بـ 1.26 سنة 2022.

 

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