القبض على ابنه ملكة جمال ايطاليا السابقة نادية بنجالا بروما

ألقت الشرطة الإيطالية للمرة الثانية خلال سبعة أشهر القبض على بديانا شيفاردي البالغة من العمر 28 عامًا ابنة نادية بنجالا ، ملكة جمال إيطاليا السابقة لعام 1988.



واوضحت الشرطة أنه تم اعتقالها قبل يومين في شارع تريونفال ، حيث حاولت الشابة سرقة سيارتين ثم هاجمت أحد المارة ، و تم التحقق من صحة الاعتقال صباح أمس .



وأمر القاضي بالإفراج عن الشابة البالغة من العمر 28 عامًا والتحقيق معها في محاولة السرقة والإصابات .

وفي 16 أغسطس 2023، تم حظر شيفاردي - بمساعدة المحامي سيرجيو سترافينو - بسبب سرقة بعض الملابس من أحد المتاجر.



الجديد بالذكر أن الشابة حاولت بسرقة سيارة من محطة بنزين صباح يوم الثلاثاء في حوالي الساعة 11 صباحًا، ولكنها فشلت بتشغيلها ، ثم بدأت البحث عن سيارة أخرى وبعد عدة محاولات دخلت سيارة كانت مفتوحة ، ولكن تم إحباط السرقة بتدخل كاميروني وقام أحد المارة بتصوير الواقعة.