الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

القبض على ابنه ملكة جمال ايطاليا السابقة نادية بنجالا بروما

بوابة الوفد الإلكترونية

ألقت الشرطة الإيطالية للمرة الثانية خلال سبعة أشهر القبض على بديانا شيفاردي البالغة من العمر 28 عامًا ابنة نادية بنجالا ، ملكة جمال إيطاليا السابقة لعام 1988.


واوضحت الشرطة أنه تم اعتقالها قبل يومين في شارع تريونفال ، حيث حاولت الشابة سرقة سيارتين ثم هاجمت أحد المارة ، و تم التحقق من صحة الاعتقال صباح أمس .


وأمر القاضي بالإفراج عن الشابة البالغة من العمر 28 عامًا والتحقيق معها في محاولة السرقة والإصابات .

وفي 16 أغسطس 2023، تم حظر شيفاردي - بمساعدة المحامي سيرجيو سترافينو - بسبب سرقة بعض الملابس من أحد المتاجر.


الجديد بالذكر أن الشابة حاولت بسرقة سيارة من محطة بنزين صباح يوم الثلاثاء في حوالي الساعة 11 صباحًا، ولكنها فشلت بتشغيلها ، ثم بدأت البحث عن سيارة أخرى وبعد عدة محاولات دخلت سيارة  كانت مفتوحة ، ولكن تم إحباط السرقة بتدخل كاميروني  وقام أحد المارة بتصوير الواقعة.

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