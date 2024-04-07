"أبو زعبل للكيماويات المتخصصة" تقيم حفل إفطار بحضور "نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي

في إطار الحرص على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي لكافة القيادات بالوزارة و الهيئة بضرورة التواجد الدائم بين العاملين في كافة المناسبات الاجتماعية ، و ذلك من أجل مشاركتهم في هذه المناسبات المختلفة و العمل على رفع روحهم المعنوية، و في ذلك الإطار صرح المستشار الإعلامي و المتحدث الرسمي لوزارة الإنتاج الحربي محمد عيد بكر ؛ بأن الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي) حرص على إقامة حفل إفطار جماعي للعاملين بالشركة ، وجاء ذلك بحضور المهندس / إميل حلمي إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة و العضو المنتدب و عدد من رؤساء القطاعات بالوزارة و الهيئة.

و أوضح "بكر" أنه خلال حفل الإفطار حرص المهندس إميل حلمي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة و العضو المنتدب على نقل تحيات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي لكافة العاملين بالشركة، مؤكداً على دعم السيد الوزير للجهود المبذولة داخل الشركة و حث العاملين على مواصلة العمل الدؤوب للوصول إلى أعلى معدلات إنتاج، مشيدا بالإنجازات التي حققتها شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي).