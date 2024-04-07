توزيع 450 كرتونة رمضان لدعم الأسر الأولى بالرعاية في أسيوط

نجحت جمعية الأورمان فى توزيع عدد (450) كرتونة مواد غذائية لدعم 450 أسرة ضمن الأسر الاولى بالرعاية بقرى عزبة هلال وعزبة عبد الباقي والمحموديه وديروط الشريف وجرف سرحان والمطاوعه وبانوب بمركز ديروط فى محافظة أسيوط تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بأسيوط.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والتى تؤكد دائما على الاهتمام بالأسر الاولى بالرعاية وغير القادرين، وتلبية احتياجتهم خلال شهر رمضان المعظم، كما تؤكد على دور منظمات المجتمع المدنى التى أثبتت أنها ركيزة أساسية للتنمية والنماء حيث تشهد مصر طفرة فى عمل المجتمع المدني، ويدعم ذلك قيادة سياسية واعية وحكيمة تؤمن بدوره فى العديد من مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية وتنمية الشراكات المستدامة.

من جهته قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن توزيع الكراتين جاء بالتعاون مع بيت الذكاة الكويتي لخدمة فئات غير القادرين ولتخفيف الأعباء المادية عنهم ، فضلا عن ادخال الفرحة فى قلوبهم فى شهر رمضان المعظم خاصة في القرى والنجوع الأكثر احتياجًا في كل مراكز محافظة أسيوط موضحاً أن التوزيع يتم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وأن استراتيجية العمل هذا العام تختلف عن السنين السابقة فتم بجانب توزيع كراتين المواد الغذائية توزيع لحوم على الأسر غير القادرة، وأنه هذا العام تسعى الجمعية إلى توسيع دائرة التوزيع لتصل إلى المستفيدين من أقاصي المدن والقرى النائية والتي لا يمكن الوصول إليها.

الجدير بالذكر أن الجمعية وفي سبيل نجاح مشروعها الإنساني لتوزيع كرتونة رمضان على غير القادرين بهذه الكميات الضخمة يتعاون فريق عملها مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة على مستوى مراكز المحافظة المختلفة لكى تضمن وصول هذه الكميات إلى مستحقيها بشكل فعلي، لافتًا إلى أن توزيع الأورمان لكراتين المواد الغذائية في محافظة أسيوط، يشمل جميع عزب ونجوع وقرى في جميع مراكز المحافظة.