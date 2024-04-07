إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية بأبوتيج وديروط وحي شرق

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لها بكل حسم وحزم ودون تهاون أو تقاعس، تنفيذاً لتوجهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، لافتاً إلى متابعته المستمرة والدورية لرصد أي تعديات أو مخالفات بناء والعمل على إزالتها في المهد قبل تفاقمها ومتابعتها لعدم تكرار التعدي مرة أخرى للحفاظ على الرقعة الزراعية من التبوير وحقوق الأجيال القادمة ومستقبلها في الغذاء، بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن مشيراً إلى ضرورة المتابعة المستمرة والدورية لرصد أي تعديات على أراضي زراعية أو مخالفات بناء وإزالتها في المهد قبل تفاقمها ومتابعتها لعدم تكرار التعدي مرة أخرى للحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حق الدولة وهيبتها في عدم مخالفة القوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن.

وأضاف محافظ أسيوط، أنه تم تنفيذ 5 حالات إزالة فورية لتعديات على أراضي زراعية وبناء مخالف دون ترخيص خلال حملات تم تنفيذها بمركزي أبوتيج وديروط وحي شرق برئاسة محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج، ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط، وسيد عبدالجواد رئيس حي شرق وبمشاركة نوابهم ومسئولي إدارات الخدمات والإشغالات ومسئولي حماية الأراضي والجمعيات الزراعية والبيئة وأملاك الدولة والري وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية لتلك الوحدات المحلية التابعة لها حيث تم تنفيذ ازالة فورية لتعدي على أراضى أملاك دولة عبارة عن أسوار بالبلك الأبيض وغرف معرشة بالجريد والعروق على مساحة 400م تقريباً بقرية البلايزة بأبوتيج ، وإزالة سقف الدور الثاني العلوي بشارع العقول في منطقة الوليدية ، وإزالة سقف وأعمدة الدور الاول الأرضي بحارة سويفي في شارع اسماعيل الشريف بمنطقة الوليدية فضلاً عن مصادرة خلاطة من بناء مخالف بشارع الجلاء عقب رصد أعمال بناء بالإضافة إلى فك الشدة الخشبية لسقف قطعة أرض على مساحة ٥٠ متر بمركز ديروط