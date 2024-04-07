محافظ أسيوط يناقش آخر المستجدات بشأن تقديم الخدمات للمستثمرين بالمناطق الصناعية

لزيادة حجم الاستثمار

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، آخر المستجدات بشأن تقديم الخدمات للمستثمرين بالمناطق الصناعية بالمحافظة لزيادة حجم الاستثمار بنطاق المحافظة بكافة الطرق الممكنة خاصة وأن المحافظة تمتلك امكانات في قطاع الاستثمار علينا استغلالها ويوجد بها العديد من المشروعات والاستثمارات في مجالات مختلفة حيث بها 8 مناطق صناعية بينها 5 مناطق ولايتها تابعة للمحافظة (منطقة الصفا ببني غالب بأسيوط ، وعرب العوامر بأبنوب ، والزرابي بأبوتيج، دشلوط بأبوتيج) وآخرى "الكوم الأحمر بالبداري" تحت التقسيم لحين ترفيقها بالاضافة إلى مناطق (أسيوط الجديدة، ووادي سرجة الغنايم ، ومجمع الصناعات الصغيرة بالغريب في ساحل سليم)، مشيراً إلى الاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهذا الملف الهام الذي يدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة بما يتوافق مع استراتيجية مصر 2030

جاء ذلك خلال لقاءه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع المهندسة وفاء محروس مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة.

وتناول اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة بها وموقف المناطق الصناعية فضلاً عن الإجراءات التي تم اتخاذها لزيادة الفرص التجارية والاستثمارية للقطاع الخاص فضلاً عن مناقشة الاقتراحات والحلول لها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وأكد محافظ أسيوط، على تقديم كافة سبل الدعم وتذليل العقبات ودفع عجلة التنمية بكافة الطرق الممكنة وإقامة مشروعات صناعية لتعظيم الاستفادة من موارد المحافظة المتنوعة وطبقاً للامكانات المتاحة لافتًا إلى العمل على تبسيط الإجراءات وتقديم الحوافز والتسهيلات وتحسين المرافق والخدمات بها لجذب استثمارات جديدة ووضع حلول للمشاكل التي قد تقف أمامهم خاصة صغار المستثمرين مشيراً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية والمنوطة بمشاكل المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبحثها ووضع حلول لها والعمل على تنمية المناطق الصناعية في أسرع وقت ممكن، وفقًا للامكانات المتاحة والموقف التنفيذي للمناطق الصناعية بها ومساحتها وقطع الأراضي المستغلة والمصانع العاملة والمشاكل التي تواجه صغار المستثمرين ومدى تغطية المرافق الأساسية (مياه وصرف صحي وكهرباء) لهذه المناطق واحتياج كل منها مشيرًا إلى العمل على توفير مطالب واحتياجات المستثمرين ودعم البنية الأساسية للمناطق الصناعية ووضع حلول لتلك المشاكل في أسرع وقت ممكن.