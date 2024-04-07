الإحصاء: 5.44 % انخفاضا في الرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، اليوم الاحد، البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهر يناير 2024. ليصل الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية)الى 92.85 (أولي) مقابل 98.20 خلال شهر ديسمبر 2023(نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 5.45٪.

قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النشاط الصناعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.



اشار الجهاز الى اهم الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً خيث ارتفع الرقم القياسي لصناعة المشروبات 225.74 خلال شهر يناير 2024 مقارنة بشهر ديسمبر 2023 حيث بلغ 182.81 بنسبة ارتفاع قدرها 23.48٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وبلغ الرقم القياسي لصناعة المواد و المنتجات الكيماوية 78.76 خلال شهر يناير 2024 مقارنة بشهر ديسمبر 2023 حيث بلغ 74.89 بنسبه ارتفاع قدرها 5.17٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وأشار الجهاز الى أهم الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً حيث انخفض الرقم القياسي لصناعة الأجهزة الكهربائية 106.39 خلال شهر يناير 2024 مقارنة بشهر ديسمبر 2023 حيث بلغ 127.56 بنسبة انخفاض قدرها 16.60٪ وذلك بسبب عدم توافر المواد الأولية اللازمة للمنتج.

وبلغ الرقم القياسي لصناعة الفلزات القاعدية 52.48 خلال شهر يناير 2024 مقارنة بشهر ديسمبر 2023 حيث بلغ 60.29 بنسبة انخفاض قدرها 12.95٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.