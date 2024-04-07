خلافات الجيرة .. ضبط 5 أشخاص في مشاجرة بسوهاج

شهد مركز سوهاج وقوع مشاجرة بسبب خلافات الجيرة نتج عنها إصابة نجار بجرح طعني بالصدر ونجل عمومته عاطل بجرح قطعي باليد طرف أول وإصابة قران بكدمة بفروة الرأس طرف ثان وتم ضبط طرفي المشاجرة ونقل المصابين لمستشفى سوهاج العام لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة سوهاج بلاغا بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة المركز .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن طرفيها كلًا من طرف أول "عمرو . ر . ع . ا" 35 سنة نجار مسلح، مصابًا بجرح طعني بالصدر من الناحية اليسرى ونجل عمومته "محمد . ا . ش . م" 25 سنة عاطل مصابًا بجرح قطعي باليد اليمنى وتم نقلهما لمستشفى سوهاج العام لتلقي العلاج .





وطرف ثانٍ كلٍ من "إسلام . ا . ع . م" 21 سنة ميكانيكي وشقيقيه "عماد . ا . ع . م" 21 سنة فران مصابًا بكدمة بفروة الرأس و"زياد . ا . ع . م" 19 سنة طالب الطرفان يقيمان بذات الناحية.





تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني سلاح أبيض وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الأول من الطرف الثاني بإحداث إصابة الطرف الأول بالسلاح المضبوط بحوزته بسبب خلافات الجيرة .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .





وفي سياق آخر تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق اندلع في شقة سكنية بالطابق الرابع بأحد العقارات بدائرة قسم أول سوهاج بسبب عقب سيجارة دون حدوث إصابات بشرية نتج عنه احتراق بعض المخلفات وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد تلقي قسم شرطة أول سوهاج بلاغا باندلاع حريق في شقة سكنية بدائرة القسم .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم وقوات الحماية المدنية لمحل الواقعة وبالفحص تبين نشوب الحريق بشقة في عقار بالطابق الرابع ملك "أحمد . م . ا . م" 27 سنة يقيم بدائرة القسم وتم الدفع بسيارة إطفاء وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها إلى بقية الشقق السكنية المجاورة دون حدوث إصابات .





وبسؤال ملك الشقة قرر بمضمون ما سبق ورجح أن يكون سبب الحريق عقب سيجارة مشتعل ولم يتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك ونفى الشبهة الجنائية في الواقعة وأضاف باحتراق كمية من الكرتون المهمل داخل الشقة .





تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .