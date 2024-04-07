أوكرانيا تسقط 17 طائرة روسية بدون طيار من طراز شاهد

أعلن قائد القوات الجوية الأوكرانية الفريق ميكولا أوليشوك، اليوم الأحد أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت جميع طائرات شاهد-131/136 بدون طيار البالغ عددها 17 طائرة والتي استخدمتها روسيا لمهاجمة أوكرانيا الليلة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية الرسمية عن أوليشوك قوله - في بيان له - "إنه في الليلة الماضية، ضرب الروس أوكرانيا بصاروخ جوي موجه من طراز Kh-31 تم إطلاقه من منطقة لوهانسك، وصاروخ باليستي من طراز إسكندر-إم، تم إطلاقه من شبه جزيرة القرم، و17 طائرة بدون طيار من طراز شاهد-131/136 من كيب تشودا في شبه جزيرة القرم".

واستخدمت أوكرانيا طائرات ووحدات صواريخ مضادة للطائرات ومجموعات إطفاء متنقلة وأصول حرب إلكترونية لصد الهجوم الجوي.

وعلى صعيد متصل، أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دنيبروبتروفسك بجنوب أوكرانيا سيرهي ليساك صباح اليوم أن الجيش الروسي قصف بلدة مارهانيت في منطقة نيكوبول التابعة للإقليم الليلة الماضية.

ونقلت (يوكرينفورم) عن ليساك قوله - في تصريح له - "إنه يجرى التحقيق في تبعات القصف. ففي الليلة الماضية، تم إسقاط 11 طائرة روسية بدون طيار من طراز "شاهد" فوق إقليم دنيبروبتروفسك واثنتان في منطقتي كريفي ريه ودنيبرو و7 طائرات أخرى في منطقة كاميانسكي. هذا ما أفادت به قوات الدفاع الجنوبي في وقت سابق".

وأضاف المسئول الأوكراني أن العديد من المباني والسيارات تضررت بسبب تساقط الحطام في بلدة كاميانسكي. وفي المساء، كان الصوت عاليا في إحدى بلدات مجتمع بيتريكيفكا؛ حيث دمرت شظايا صاروخ روسي منزلين وسيارتين وخط كهرباء.

كما أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الأحد، بأن كييف مستعدة لتلقي المساعدة من الولايات المتحدة الأمريكية عبر ديون جديدة.

ونقلت صحيفة "أوكراينسكا برافدا" خلال مقابلة خاصة مع الرئيس فلاديمير زيلينسكي قال فيها "جاء أحد أعضاء مجلس الشيوخ مؤخرًا وقال هل توافق على قرض مال؟ وما هي الخيارات المتاحة؟"، مضيفا بالقول: "حسنًا، إذا أخبروك أن المال هو أموال قرض أو أنك لن تحصل عليه".

وتابع زيلينسكي: "لماذا هذه الشروط إذا لم يكن هناك خيار، ولذلك سنوافق على أي خيار"، مضيفا أنه إذا عُرض على أوكرانيا اليوم أن تقدم كل شيء بالدين أو بالمجان خلال عام فسيتم الموافقة نظرا للوضع الصعب.

وفي وقت سابق، اقترحت نائبة البرلمان الأوكراني يوليا تيموشينكو، بدء مفاوضات بشأن إعادة هيكلة الدين العام الخارجي لأوكرانيا، وفقا لها، هناك حاجة إلى تأجيل المدفوعات لمدة 10-20 عاما.

وقالت تيموشينكو: "الآن لدينا كل الدوافع لبدء المفاوضات بشأن إعادة هيكلة الديون الخارجية الأوكرانية. لم ننتهك أبدا شروط مدفوعاتنا. لكننا اليوم بحاجة إلى التحدث ليس عن إفلاس البلد ولكن عن الظروف الاستثنائية التي نشأت، نحن بحاجة ماسة إلى إعادة هيكلة الديون الخارجية لدينا، وتأجيلها لمدة تتراوح بين 10 و 15 و20 سنة ".

كما طلب رئيس غرفة الحسابات في أوكرانيا، فاليري باتسكان، من المنظمات المالية الدولية مراجعة سياسة الديون. ووفقا له، يبلغ الدين الخارجي لأوكرانيا حاليا 57 مليار دولار.

هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.