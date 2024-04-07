تجفيف الأراضي الزراعية والطرق بعزبة الكوبانية بالإسماعيلية

بعد 8 أيام من العمل لسحب المياه..

أعلن اللواء هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية الانتهاء التام من أعمال تجفيف المياه من منازل الأهالي والأراضي الزراعية والطرق بعزبة الكوبانية المنكوبة التي غمرتها مياه الترعة الاسبوع الماضي بسبب انهيار جسر ترعة السويس والتابعة لقرية عين غصين جنوب مدينة الإسماعيلية.

واكد مدير الشبكة الوطنية العمل على عودة الحياة الطبيعية لأهالي القرية خلال الساعات المقبلة وعودة خدمات مياه الشرب والتيار الكهربائي.

وواصلت على مدار الثمانية أيام الماضية الوحدات المحلية والشركة القابضة لمياه الشرب وادارة الحماية المدنية العمل بشكل متكامل وعلى مدار اليوم نهارًا وليلًا لرفع آثار الحادث الذي وقع فجر الأحد الماضي وما نجم عنه من غرق مئات الأفدنة الزراعية المثمرة والمنازل بالعزبة والمناطق المحيطة بها.

حيث تم الدفع بالمعدات والتجهيزات والأفراد لسرعة التعامل الفوري مع الحادث وتقديم الدعم اللازم لتقليل الخسائر المادية التي تعرضت لها المنازل والأراضي الزراعية، جراء سقوط جزء من جسر عزبة الكوبانية، التابعة لقرية عين غصين بمركز ومدينة الإسماعيلية نتيجة تعدي أحد المواطنين على الجسر من خلال حفر وصلة غير قانونية من ترعة السويس عند الكيلو ١٠ بطول أكثر من ٢٠ متر، مما أدى إلى انهيار جسر الترعة وفيضان مياه الترعة لتغمر حوالي ٧٥ فدان من الأراضي الزراعية بها حوالي ١٢٠ منزل ولم يسفر الحادث عن وقوع أية خسائر بشرية.

ومنذ الساعات الأولى من وقوع الكارثة قامت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة، لإمداد المواطنين بحاجاتهم من المواد الغذائية ووجبات الإفطار والسحور.

هذا إلى جانب تمهيد المدق المؤدي لتجمع المنازل بكل من مناطق أبو سميحة والكوبانية وصال أبوحسان.

كما كلَّف محافظ الإسماعيلية مديريات الزراعة والتضامن الاجتماعي والإسكان والري بحصر الخسائر والمنازل والأراضي المتضررة من أجل تحديد أحقية التعويضات.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية فريق عمل الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بتقديم تقرير وافي وتحديد الإيجابيات و السلبيات والدروس المستفادة من تلك الأزمة وذلك الاستعانة بها في أي أزمات متشابهة.