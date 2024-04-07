انطلاق الحملة المكبرة للنظافة ورفع كفاءة المنطقة الصناعية بمدينة جمصة

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم انطلاق اعمال الحملة المكبرة للنظافة والتجميل والتشجير ورفع كفاءة المنطقة الصناعية بمدينة جمصة بمشاركة 15وحدة محلية ومعدات التدخل السريع بادارة المركبات وقال"مختار"ان الجهاز التنفيذي بالمحافظة يبذل قصاري الجهد بتعاون وتنسيق كامل لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وتقديم خدمات متميزة، واوضح "مختار"انه تم رفع 300 طن قمامة ومخلفات تقليم الاشجار والحشائش بالمنطقة خلال اليوم الاول للحملة..

واضاف "مختار" ان الحملة تستهدف رفع كفاءة المداخل والمخارج والتشجير والتجميل بالمنطقة الصناعية ومحيطها لخلق بيئة نظيفة للمستثمرين وذلك في إطار اهتمام المحافظه بتوفير المناخ المناسب للمناطق الصناعيه تماشيا مع رؤيه القياده السياسيه في الاهتمام بقطاع الصناعه ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات كثيفه العماله..

هذا قد اوضح محمد حمص رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة انه تم التنسيق مع اللواء عادل برغش رئيس مدينة جمصه والدكتور مصطفي عنان رئيس المنطقة الصناعية بجمصه ومع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المطريه والمنزله والجماليه و ميت سلسيل ومنيه النصر ودكرنس ومحله دمنه و المنصوره واحياء شرق وغرب المنصورة واجا و السنبلاوين وميت غمر وبني عبيد وبالتعاون مع المهندس خالد خالد جلال مدير عام المركبات والمهندس فهمي علام بجهاز النظافة والتجميل ونواب رئيس مركز ومدينة جمصه حيث باشرت الحملة اعمالها باستخدام 35 معده نظافه ما بين زاحف ولودار وسيارات نقل 5 و10و20 طن قلاب وبمشاركة وعدد 70عامل نظافه حيث تم رفع المخلفات المتراكمة بعدد من المناطق داخل المنطقة الصناعية

وتم تقليم أشجار الجزر الوسطي والحشائش وري الجزر الوسطي والحدائق والحملة مستمره لحين الانتهاء من رفع كفاءة المنطقة بالكامل..

والجدير بالذكر أن هذه الحملات يتم تنفيذها في اطار الخطة التي اعتمدها "محافظ الدقهلية"حرصا علي المظهر الحضاري بنطاق محافظة الدقهلية.

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تلبية مطالب وإحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين ،وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.