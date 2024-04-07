قوات راجلة وطائرات تبحث عن مطلق نار على حافلة إسرائيلية بالضفة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، إطلاق نار على حافلة شرق قلقيلية شمال الضفة الغربية، ودفع بتعزيزات إلى تلك المنطقة بعد إصابة شخصين، وغلق الطرق بمحيط الحادث، وحاصرة قرية النبي إلياس قرب قلقيلية، بحثا عن مطلق النار على حافلة، وفقا لوسائل إعلام محلية إسرائيلية.

وأكدت التقارير وقوع إصابتين في عملية إطلاق نار على حافلة ومركبة للمستوطنين قرب قريتي عزون والنبي إلياس في قلقيلية.

بدورها، أفادت وكالة "وفا"، بأن قوات الجيش الإسرائيلي أغلقت المدخل الشرقي المؤدي إلى المدينة، وأعاقت حركة مرور المركبات، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن قوات راجلة وطائرات بدون طيار تبحث عن منفذ العملية.

الضفة الغربية تغلي

يشار إلى أن حدة التوترات في الضفة الغربية كانت تصاعدت بالموازاة مع حرب غزة، إذ كثف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية اليومية التي أصبحت تستهدف تدمير البنية التحتية والممتلكات العامة.

فيما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية الشهر الماضي، أن 420 فلسطينيا في الضفة قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي منهم 14 قتلوا بنيران مستوطنين منذ السابع من أكتوبر الماضي.

كما وثق نادي الأسير الفلسطيني أكثر من 7300 حالة اعتقال في الضفة الغربية ووفاة 12 سجيناً ومعتقلاً في السجون الإسرائيلية، لتصل أعداد الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية لأكثر من 9000 معتقل، وهم الذين لم يكن يتجاوز عددهم قبل السابع من أكتوبر 5300 معتقل وسجين.

أما هيئة مقاومة الجدار والاستيطان فأفادت بأن المستوطنين نفذوا خلال العام الماضي، 12161 هجوما بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في مختلف المحافظات، وسُجل 5308 هجوما بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر فقط.

وفي ذات السياق، توجّه زعيم المعارضة الاسرائيلية يائير لابيد الى واشنطن السبت لإجراء محادثات مع مسؤولين كبار، بحسب ما أفاد حزبه، وسط تصاعد التوتر بين حكومتي البلدين بشأن طريقة إدارة إسرائيل للحرب في غزة.

ومن المقرر أن يلتقي لابيد وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان ومسؤولين آخرين، حسب ما قال حزبه "يش عتيد" الوسطي عبر منصة إكس.

ووقف الرئيس الأميركي جو بايدن إلى جانب إسرائيل خلال ستة أشهر من الحرب المدمرة رغم الانتقادات، لكن مقتل سبعة من عمال الإغاثة في قصف جوي إسرائيلي في وقت سابق من هذا الأسبوع فاقم الإحباط فيواشنطن.

وفي مكالمة هاتفية متوترة استمرت 30 دقيقة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس، قال بايدن إن مقتل عمال الإغاثة "غير مقبول" ودعا إلى "وقف فوري لإطلاق النار".

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم السبت، عن اعتقال شاب فلسطيني بزعم محاولته القيام بعملية طعن في مدينة القدس.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، بأن "شابا فلسطينيا يبلغ من العمر 17 عاما، من الضفة الغربية، حاول القيام بعملية طعن في مدينة القدس، إذ كان يحمل في جعبته سكينا، وقيل إنه حاول طعن مواطنين".

وفي سياق متصل، أعلنت إسرائيل، اليوم السبت، أنها استعادت، خلال الليل على يد قوات النخبة الإسرائيلية، جثة مواطن كان محتجزا في خان يونس بوسط قطاع غزة.