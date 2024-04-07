موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي

يصطدم فريق ليفربول، بقيادة المدرب يورجن كلوب، مع مانشستر يونايتد بقيادة الهولندي إيريك تين هاج في قمة منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي ويحتضنها ملعب "الأولد ترافورد".

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة

ويمتلك ليفربول 70 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة عن آرسنال المتصدر مؤقتًا بعدما فاز أمس ضد برايتون بثلاثة أهداف دون رد في الجولة نفسها.

كما فاز مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس، بنتيجة 4-2، في الجولة ذاتها، ليرتفع رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن ليفربول.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

تذاع المباراة عبر قناة beIN sports HD 1.

معلق مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

يعلق على المباراة، خليل البلوشي.