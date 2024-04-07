عاجل.. ارتفاع خيالي في أسعار الذهب الآن.. والجرام يصل إلى 3634 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب، في بداية تعاملات اليوم الأحد 7 أبريل، ارتفاعًا كبيرًا، حيث وصل جرام 21، الأكثر تداولًا في مصر، إلى 3200 جنيه.

أسعار الذهب:

تنشر بوابة الوفد الإلكترونية أسعار الذهب في التعاملات الصباحية، اليوم الأحد 7 - 4 - 2024.

عيار 24 بلغ 3657 بيع 3634 شراء

عيار 21، 3200 جنيه

عيار 18، 2742.75

الجنيه الذهب 25600

قرارات البنك المركزي:

في 6 مارس الماضي، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة على الإيداع والاقراض ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، فضًلا عن تحديد سعر صرف الجنيه، وفقًا لاليات السوق، وذلك للسيطرة على التضخم، وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، إضافة إلى تلبية متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

الاقتصاد المصري:

ذكر البنك المركزي، أنه نظرًا لتأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم، تزامنًا مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية.

كانت أسعار الذهب مساء أمس السبت جاءت كالآتي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3577 جنيهًا

وصل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، نحو 3130 جنيهًا

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2682 جنيهًا

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2086 جنيهًا

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 25040 جنيهًا

وسجلت سعر أوقية الذهب نحو 2325 دولارًا