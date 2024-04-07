جدول مباريات اليوم الأحد 7 أبريل 2024 والقنوات الناقلة

ترصد بوابة الوفد الالكترونية، جدول مباريات اليوم الأحد، الموافق 7 أبريل 2024، حيث تقام مواجهات ساخنة بمختلف دوريات العالم المحلية والقارية، بالدوري الإنجليزي والفرنسي والإسباني والالماني والإيطالي.

جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة



مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية والقنوات الناقلة

دريمز X الملعب المالي – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 6

الزمالك X مودرن فيوتشر – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 6

اتحاد الجزائر X ريفرز يونايتد – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 3

نهضة بركان X ابوسليم – الساعة 12 صباحا على قناة beIN Sports HD 6

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



مانشستر يونايتد X ليفربول – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

شيفيلد يونايتد X تشيلسي – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2



توتنهام X نوتينجهام فورست – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة



فروسينوني X بولونيا – الساعة 12:30 ظهرا على قناة AD SPORTS Premium 1

مونزا X نابولي – الساعة 3 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1

كالياري X أتالانتا – الساعة 6 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1



هيلاس فيرونا X جنوى – الساعة 6 مساء على قناة AD SPORTS Premium 2

يوفنتوس X فيورنتينا – الساعة 8:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة



هوفنهايم X أوجسبورج – الساعة 3:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

فولفسبورج X بوروسيا مونشنغلادباخ – الساعة 5:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة



ستاد بريست X ميتز – الساعة 1 ظهرا على قناة beIN Sports HD 4

تولوز X ستراسبورج – الساعة 3 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 3

ستاد ريمس X نيس – الساعة 3 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 2

مونبلييه X لوريان – الساعة 3 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 1

موناكو X رين – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 4

نانت X ليون – الساعة 8:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة



أبها X الفتح – الساعة 9 مساء على قناة 1 SSC HD

الفيحاء X الأخدود – الساعة 9 مساء على قناة 2 SSC HD

الرائد X الحزم – الساعة 9 مساء على قناة 3 SSC HD

مواعيد مباريات كأس السوبر التركي



جالاتا سراي X فناربخشة – الساعة 8:30 مساء

