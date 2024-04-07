جدول مباريات اليوم الأحد 7 أبريل 2024 والقنوات الناقلة
ترصد بوابة الوفد الالكترونية، جدول مباريات اليوم الأحد، الموافق 7 أبريل 2024، حيث تقام مواجهات ساخنة بمختلف دوريات العالم المحلية والقارية، بالدوري الإنجليزي والفرنسي والإسباني والالماني والإيطالي.
جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية والقنوات الناقلة
دريمز X الملعب المالي – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 6
الزمالك X مودرن فيوتشر – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 6
اتحاد الجزائر X ريفرز يونايتد – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 3
نهضة بركان X ابوسليم – الساعة 12 صباحا على قناة beIN Sports HD 6
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
مانشستر يونايتد X ليفربول – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 1
شيفيلد يونايتد X تشيلسي – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2
توتنهام X نوتينجهام فورست – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
فروسينوني X بولونيا – الساعة 12:30 ظهرا على قناة AD SPORTS Premium 1
مونزا X نابولي – الساعة 3 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1
كالياري X أتالانتا – الساعة 6 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
هيلاس فيرونا X جنوى – الساعة 6 مساء على قناة AD SPORTS Premium 2
يوفنتوس X فيورنتينا – الساعة 8:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
هوفنهايم X أوجسبورج – الساعة 3:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5
فولفسبورج X بوروسيا مونشنغلادباخ – الساعة 5:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
ستاد بريست X ميتز – الساعة 1 ظهرا على قناة beIN Sports HD 4
تولوز X ستراسبورج – الساعة 3 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 3
ستاد ريمس X نيس – الساعة 3 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 2
مونبلييه X لوريان – الساعة 3 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 1
موناكو X رين – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 4
نانت X ليون – الساعة 8:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
أبها X الفتح – الساعة 9 مساء على قناة 1 SSC HD
الفيحاء X الأخدود – الساعة 9 مساء على قناة 2 SSC HD
الرائد X الحزم – الساعة 9 مساء على قناة 3 SSC HD
مواعيد مباريات كأس السوبر التركي
جالاتا سراي X فناربخشة – الساعة 8:30 مساء