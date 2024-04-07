جيش الاحتلال يعلن إصابة شخصين في إطلاق نار استهدف حافلة بالضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن إصابة شخصين في عملية إطلاق نار على حافلة إسرائيلية قرب قرية النبي إلياس شرق قلقيلية بالضفة الغربية.

وكان الجيش الإسرائيلي، قال صباح اليوم الأحد، إن ما لا يقل عن 600 جندي إسرائيلي قتلوا منذ بدء الصراع في قطاع غزة.

وأشار الجيش الإسرائيلي في بيانه أنه "ما لا يقل عن 600 جندي إسرائيلي قتلوا منذ بدء تصاعد الصراع في قطاع غزة، أي منذ 7 أكتوبر 2023"، مضيفا أن عدد العسكريين الذين قتلوا منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في غزة بلغ نحو 256.

وتابع الجيش الإسرائيلي في بيانه أنه "قضى على أكثر من 12 ألف "إرهابي" في غزة".

ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 33 ألف قتيل و75 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

وتعاني كافة مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.

