وزير الري يتابع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة و نسبة التنفيذ ٤٩%

اعلنت وزارة الموارد المائية والري، أن نسبة تنفيذ مشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة، حتى تاريخه تتجاوز ٤٩% ، و تم إزاله سد الإنشاء لقنطرة فم بحر يوسف والغاء قناة التحويلة وإمرار المياه من خلال فتحات قنطره فم بحر يوسف الجديدة بعد الإنتهاء من العناصر الإنشائية للقنطرة تمهيدا لتشغيل القنطرة للتحكم الكامل في التصرفات الماره لبحر يوسف فور الإنتهاء من تنفيذ السد الترابي بالجانب الأيسر من القنطرة ، علما بأنه تم مؤخرا نهو تجارب إختبارات الجودة علي عناصر تشغيل القنطرة بمعرفة مهندسي قطاع الخزانات والقناطر الكبرى .

وفي تقرير تلقاه الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، من المهندس إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بخصوص بدء تشغيل قنطرة فم بحر يوسف ضمن مشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة، أوضح أنه فيما يخص إنشاء قنطرة حجز الإبراهيمية ، فإنه يجرى تنفيذ السد المؤقت ، والإنتهاء من تنفيذ الستائر المعدنية بحفرة الإنشاء لحماية ميول السكة الحديد ، ونهو تنفيذ قناة التحويلة فى قنطرة الابراهيمية تمهيداً للبدء في الإنشاء .

وفى قنطرة الديروطية .. فقد تم الإنتهاء من صب الخرسانة المسلحة لجسم القنطرة .

وفيما يخص قنطرة فم البدرمان فإنه جارى تنفيذ الحوائط الخرسانية وعمل التجهيزات اللازمة لصب خرسانة الكوبرى ، كما تم الانتهاء من تنفيذ الجسم الخرسانى (حوائط وبلاطة التشغيل العلوية والكوبرى) من قنطرتى ابو جبل والساحلية .

هذا وتجرى أعمال إختبارات الجودة اللازمة للخلطات الخرسانية المستخدمة في كافة العناصر ، كما تم تصنيع بوابات القناطر الكبيرة (فم بحر يوسف – حجز الإبراهيمية) في اليابان ، وتصنيع بوابات القناطر الصغيرة (البدرمان - الديروطية - أبو جبل - إيراد الدلجاوي – الساحلية) فى مصر ، مع إستخدام أحدث التكنولوجيا اليابانية فى أعمال تصميم وتنفيذ البوابات بما يضمن تحقيق دقة عالية فى عملية التحكم وتوزيع المياه .

كما يلتزم المشروع يلتزم بتأمين بيئة العمل وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية للعاملين بالمشروع حرصا على سلامتهم ، من خلال التدريب علي أعمال السلامة المهنية ، كما يتم مراعاة تطبيق الإشتراطات البيئية بمنطقة تنفيذ المشروع ، حيث قام قطاع الخزانات والقناطر الكبري بتنفيذ الدراسات البيئية المصاحبة للمشروع من خلال أعمال الرصد البيئي للمشروع والذى يشتمل على رصد مناسيب المياه الجوفية ومستوي الضوضاء وجودة الهواء والإهتزازات .

الجدير بالذكر أن هذا المشروع الهام يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية ، ويهدف لتحسين عملية الرى في زمام ١.٦٠ مليون فدان فى خمس محافظات بالصعيد هى (أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة) ، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس بالإضافة لعمل كوبري علوي .