10 أدعية تزيم الهموم من القلوب في رمضان

يُستحب للمسلم الإكثار من دعاءه في كل الاوقات، خاصة في أواخر شهر رمضان الكريم، وسنذكر بعض الأدعية التي يمكن الاستعانة بها فيما يأتي: اللهم طهّر قلوبنا، وأزل عيوبنا، واكشف كروبنا، وتولّنا بالحسنى، واجمع لنا خيريّ الدنيا والآخرة.

رب اشرح صدورنا، ويسر أمورنا، واحلل عقدة من ألسنتنا، يفقهوا قولنا. اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجاً، ومن كل ضيق مخرجاً. اللهم ارزقنا من حيث لا نحتسب رزقاً حلالاً واسعاً. ربّ إنّي مسّني الضرّ، وأنت أرحم الرّاحمين. اللهم اجعل دعواتنا لا ترد، وهب لنا رزقا لا يُعد، وافتح لنا بابا للجنة لا يسد.

اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اهدني وسددني، اللهم إني أسألك الهدى والسداد. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. يا حيّ يا قيّوم برحمتك أستغيث، يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعّالا لما يريد.



