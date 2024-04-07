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الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دنيا ودين

10 أدعية تزيم الهموم من القلوب في رمضان

دعاء
دعاء

 يُستحب للمسلم الإكثار من دعاءه في كل الاوقات، خاصة في أواخر شهر رمضان الكريم، وسنذكر بعض الأدعية التي يمكن الاستعانة بها فيما يأتي: اللهم طهّر قلوبنا، وأزل عيوبنا، واكشف كروبنا، وتولّنا بالحسنى، واجمع لنا خيريّ الدنيا والآخرة. 

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اَللّهُمَّ اغْسِلْنى مِن الذُّنُوبِ.. دعاء ليلة القدر

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دعاء قيام الليل مستجاب.. أدعية لا ترد في أوخر أيام الشهر الفضيل

رب اشرح صدورنا، ويسر أمورنا، واحلل عقدة من ألسنتنا، يفقهوا قولنا. اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجاً، ومن كل ضيق مخرجاً. اللهم ارزقنا من حيث لا نحتسب رزقاً حلالاً واسعاً. ربّ إنّي مسّني الضرّ، وأنت أرحم الرّاحمين. اللهم اجعل دعواتنا لا ترد، وهب لنا رزقا لا يُعد، وافتح لنا بابا للجنة لا يسد.

 اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اهدني وسددني، اللهم إني أسألك الهدى والسداد. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. يا حيّ يا قيّوم برحمتك أستغيث، يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعّالا لما يريد.


 

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الجريدة الورقية