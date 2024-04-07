فتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2024 هذا الشهر

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد فتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل 2024-2025.

وأوضحت وحدة المدارس المصرية اليابانية أن فتح باب التقديم للعام الدراسي الجديد سيكون خلال هذا الشهر وتحديدا في منتصف شهر أبريل.

ولفتت وحدة المدارس المصرية اليابانية إلى أن التقديم سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1.

ونوهت وحدة المدارس المصرية اليابانية أنه يتم احتساب السن فى 1 أكتوبر 2023، وأن المدارس لا تقدم خدمة توصيل الطالب أو منح وجبات.

شروط التقديم في المدارس المصرية اليابانية

يتم التقديم في المدارس المصرية اليابانية إلكترونيًا على بوابة المدارس. أن يكون الطفل المتقدم في المدارس المصرية اليابانية مصرى الجنسية. أن يكون سن الطفل المتقدم في المدارس المصرية اليابانية متوافق مع المرحلة التعليمية التي سيتم التقدم لها حسب ترتيب سن المتقدمين للمدرسة في أول أكتوبر من كل عام. الالتزام بالإقامة في المنطقة المحيطة بالمدرسة أو النطاق الجغرافي المتقدم إليه وفقًا لعنوان الطالب. قبول المتقدمين وفق الأماكن المتاحة فى الفروع المتقدم عليها الطفل.

وتشمل الأوراق المطلوبة للتقديم في المدارس المصرية اليابانية شهادة ميلاد مميكنة للطفل لا تزيد عن شهر.

كما تشمل الأوراق المطلوبة للتقديم في المدارس المصرية اليابانية صورة بطاقة ولى الأمر سارية وإثبات محل الإقامة للعنوان الحالى بتاريخ سابق على إعلان فتح باب التقدم بستة أشهر على الأقل.

قواعد قبول السن في المدارس المصرية اليابانية

المستوى الأول لرياض الأطفال في المدارس المصرية اليابانية سن القبول يبدأ من 4 سنوات حتى 5 سنوات عدا يوم. المستوى الثانى لرياض الأطفال يبدأ من 5 سنوات حتى 6 سنوات عدا يوم. الصف الأول الابتدائي في المدارس المصرية اليابانية من 6 سنوات حتى 7 سنوات عدا يوم واحد. الصف الثانى الابتدائى في المدارس المصرية اليابانية يبدأ من 7 سنوات حتى 8 سنوات عدا يوم واحد. الصف الثالث الابتدائي في المدارس المصرية اليابانية يبدأ من 8 سنوات حتى 9 إلا يوم واحد.

وتشمل المدارس المصرية اليابانية جميع مراحل التعليم قبل الجامعي (رياض الأطفال، والابتدائي، والإعدادي، والثانوي).

وتهدف المدارس المصرية اليابانية إلى تطبيق نموذج التعليم الياباني من الأنشطة التعليمية والذي يُعرف باسم "توكاتسو"، والذي يهدف إلى التنمية الشاملة للطالب من خلال بناء شخصية سوية في السلوكيات، المهارات، القيم، والاتجاهات.

