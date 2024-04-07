إليك 3 أدعية لا غنى عنهم في آخر أيام شهر رمضان

يعتاد المسلمين الإكثار من الدعاء لله عز وجل في آخر ايام وليالي شهر رمضان الكريم، كونها تضم ليلة القدر، التي نزل فيها القرآن الكريم على الرّسول محمد -عليه الصلاة والسّلام- بواسطة سيدنا جبريل -عليه السّلام-، ومن هذه الأدعية ما يلي:

اللهم لا تدع لناً ذنباً إلا غفرته، ولا هماً إلا فرجته، ولا ديناً إلا قضيته، ولا مريضاً إلا شفيته، ولا مبتلىً إلا عافيته، ولا ضالاً إلا هديته، ولا غائباً إلا رددته، ولا مظلوماً إلا نصرته، ولا أسيراً إلا فككته، ولا ميتاً إلا رحمته، ولا حاجةً لنا فيها صلاح ولك فيها رضى إلا قضيتها ويسرتها بفضلك يا أكرم الأكرمين.

لا إله إلا الله، الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. الحمد لله الّذي لا يُرجى إلّا فضله، ولا رازق غيره، الله أكبر ليس كمثله شيء في الأرض، ولا في السماء، وهو السّميع البصير.



