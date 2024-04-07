عاجل
عاجل.. سفينة تستغيث في البحر الأحمر بالقرب من اليمن
الأحد 07 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دنيا ودين

إليك 3 أدعية لا غنى عنهم في آخر أيام شهر رمضان

دعاء
دعاء

 يعتاد المسلمين الإكثار من الدعاء لله عز وجل في آخر ايام وليالي شهر رمضان الكريم، كونها تضم ليلة القدر، التي نزل فيها القرآن الكريم على الرّسول محمد -عليه الصلاة والسّلام- بواسطة سيدنا جبريل -عليه السّلام-، ومن هذه الأدعية ما يلي:

txt

دعاء للميت.. أفضل الأدعية للمتوفى

txt

أفضل دعاء لتيسير الزواج وتعطيل العنوسة عند الفتيات

 اللهم لا تدع لناً ذنباً إلا غفرته، ولا هماً إلا فرجته، ولا ديناً إلا قضيته، ولا مريضاً إلا شفيته، ولا مبتلىً إلا عافيته، ولا ضالاً إلا هديته، ولا غائباً إلا رددته، ولا مظلوماً إلا نصرته، ولا أسيراً إلا فككته، ولا ميتاً إلا رحمته، ولا حاجةً لنا فيها صلاح ولك فيها رضى إلا قضيتها ويسرتها بفضلك يا أكرم الأكرمين.

 لا إله إلا الله، الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. الحمد لله الّذي لا يُرجى إلّا فضله، ولا رازق غيره، الله أكبر ليس كمثله شيء في الأرض، ولا في السماء، وهو السّميع البصير.


 

مواد متعلقة

دعاء ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك

دعاء آخر جمعة في شهر رمضان.. ردد باستمرار

الجريدة الورقية