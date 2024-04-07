أسعار صرف الريال السعودي بالبنوك بمستهل تعاملات اليوم الاحد

أسعار صرف الريال السعودي… حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وذلك بعد قرارات البنك المركزي الاخيرة بشأن رفع قيمة الفائدة 6%، وتحرير سعر الصرف، وأيضًا في ضوء الاحداث الدولية الراهنة التي يشهد العالم وتؤثر على سعر العملات.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الريال السعودي اليوم:

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 12.61 جنيه للشراء و 12.64 جنيه للبيع

ووصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة نحو 12.56 جنيه للشراء 12.59 جنيه للبيع

وجاء سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 12.56 جنيه للشراء 12.59 جنيه للبيع

ووصل سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 12.56 جنيه للشراء 12.59 جنيه للبيع

وسجل سعر صرف الريال السعودي في بنك فيصل الاسلامي نحو 12.55 جنيه للشراء 12.58 جنيه للبيع

ووصل سعر صرف الريال السعودي في المصرف المتحد نحو 12.14 جنيه للشراء 12.59 جنيه للبيع

وبلغ سعر صرف الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 12.57 جنيه للشراء 12.60 جنيه للبيع

قرارات البنك المركزي

في 6 مارس الماضي، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة على الإيداع والاقراض ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75% ، فضًلا عن تحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لاليات السوق، وذلك للسيطرة على التضخم، وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، إضافة إلى تلبية متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

الاقتصاد المصري

ذكر البنك المركزي، أنه نظرًا لتأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامنًا مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية