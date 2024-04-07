ربع نهائي الكونفدرالية .. تشكيل فيوتشر المتوقع أمام الزمالك في لقاء الليلة

مع دقات العاشرة من مساء اليوم الأحد يستضيف ملعب القاهرة الدولي لقاء الزمالك وفيوتشر الذي يقام لحساب إياب الدور الربع النهائي من بطولة الكونفدرالية الافريقية.

كان لقاء الذهاب بين الفريقين قد انتهى لصالح الفارس الأبيض بثنائية لهدف.

ومن المتوقع أن يخوض فريق فيوتشر مديره الفني تامر مصطفى اللقاء بتشكيل يضم كل من..

حراسة المرمى: محمود جنش.

الدفاع: باسم علي – خالد رضا – علي الفيل – جوناثان نجويم.

الوسط: غنام محمد – محمد صادق – علي زعزع – محمد فاروق.

الهجوم: أحمد عاطف – علي ياسر.