سعر الدينار الكويتي صباح اليوم الأحد في البنوك المصرية

سعر الدينارالكويتي اليوم الأحد.. شهد سعر الدينارالكويتي خلاص التداولات الصباحية اليوم الأحد في البنوك المصرية والقطاع المصرفي، استقرارًا محوظاً، مقابل الجنيه في الساعات الأولي من صباح اليوم، وتراجع نسبيًا في السوق السوداء، ويأتي ذلك نتيجة لسياسة الحكومة المصرية الجديدة للتصدي للسوق السوداء وتثبيت سعر الجنيه مقابل العملات الأخرى وساهم في ذلك صفقة الدولة الأخيرة صفقة رأس الحكمة والتي أثرت بشكل مباشر في استقرار قيمة الجنيه في البنوك بعد تعويم سعر الصرف الأخير في مصر ضمن قرارات الدولة لمجابهة السوق السوداء.

وفي هذا السياق ترصد “بوابة الوفد الإلكترونية” سعر الدينار الكويتي خلال التعاملات الصباحية في البنوك اليوم الاحد، وتحرص الوفد على الوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على ساحة العملات لاسيما الدينار الكويتي، وجاء سعره على النحو الآتي:

سعر الدينار الكويتي اليوم الاحد



سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد في البنك المركزي مقابل الجنيه المصري لـ 154.39 جنيه للبيع، و153.72 للشراء.



سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري اليوم مقابل الجنيه المصري لـ 154.25 جنيه للبيع، و153.16 جنيه للشراء.



سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد في بنك مصر لـ 154.45 جنيه للبيع و154.19 جنيه للشراء.



سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد في البنك التجاري الدولي CIB لـ 154.23 جنيه للبيع و149.25 جنيه للشراء.



سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 7 أبريل 2024 في بنك الإسكندرية لـ 154.20 جنيه للبيع، و149.05 جنيه للشراء.



سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي اليوم الأحد لـ 154.29 جنيه للبيع، و153.39 جنيه للشراء.



سعر الدينار الكويتي في بنك أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد في بنك أبو ظبي الإسلامي 155.61 جنيه للبيع و151.63 جنيه للشراء.



سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء اليوم

يستمر السوق السوداء في التراجع في مصر علي صعيد العملات تأثرًا بسعر الدولار، ووصل سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء اليوم الأحد 7 أبريل 2024 لـ 155.39 جنيهًا.

