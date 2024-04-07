المسلمون في روما يختتمون شهر رمضان بأكبر مائدة رمضانية .. صور



“إفطار الأخوة” عادة سنوية يحرص عليها مسجد الهدي بروما، حيث اختتمت الجالية المسلمة في العاصمة الإيطالية روما أمس السبت تجمعاتهم الرمضانية بالتجمع علي أكبر مائدة رمضانية شهدتها مدينة روما تحت شعار " إفطار الأخوة".

ودعا إليها ونظمها مسجد الهدي بالمدينة والذي تترأس مجلس إدارته السيدة زينب محمد أحد أبرز الناشطات العربيات في إيطاليا .



وأقيمت الفاعلية بساحة كنيسة "سان فليشي" أحد أكبر كنائس العاصمة الإيطالية وهو التقليد السنوي الذي تحرص عليه إدارة المسجد منذ سنوات بنجاح مشهود عاما بعد عام .



وكانت ساحة الكنيسة قد امتلأت بالحضور من أبناء الجالية المسلمة والمجتمع الإيطالي في روما وعدد من رموز وأقطاب الجاليات العربية في إيطاليا والذين كان في إستقبالهم أعضاء إدارة مسجد الهدي وعلي رأسهم السيدة " زينب محمد " وفضيلة الإمام " محمد بن محمد " إمام المسجد والسيد " محمد الحلو" عضو مجلس إدارة المسجد بحفاوة بالغة، والإعلامي المصري إكرامي هاشم.



وقد حظيت الفاعلية بمشاركة رموز سياسية ومجتمعية إيطالية وممثلين عن بلدية روما والذين حمل بعضهم الورود إحتفاءا بالجالية المسلمة وفي دلالة علي التقارب بين أبناء المجتمع المسلم في إيطاليا والمجتمع الإيطالي .



ولعل أبرز ما ميز الفاعلية هو الحضور المكثف لأبناء الجيل الجديد من الجالية المسلمة في روما من الشباب والفتيات والذين حرصوا علي إصطحاب أصدقائهم من الإيطاليين من أجل إتاحة الفرصة لهم علي التعرف عن قرب من العادات والتقاليد العربية وطقوس الشهر الكريم .



وفي مشهد ذات دلالة تم رفع آذان المغرب داخل ساحة الكنيسة والتي أصطف بعده المصلون لأداء صلاة المغرب في الساحة ذاتها وسط ترحيب وإحترام من قبل الحضور من الإيطاليين للطقوس الإسلامية .



وحول الهدف من تنظيم الفاعلية أشارت زينب محمد إلي أن الهدف منها بالدرجة الأولي هو لم شمل أبناء الجاليات العربية والمسلمة علي مائدة واحدة من أجل كسر شعور الغربة لديهم ومحاولة لمحاكاة الشعور بأجواء الشهر الكريم في ظل الحياة في بلد المهجر .



وعن دلالة شعار الفاعلية " إفطار الأخوة" أعربت " زينب محمد" علي دلالته بأن الإسلام دين تسامح وتأكيد علي مبدأ الأخوة والتسامح مع أصحاب المعتقدات الآخري ولعل الحضور الكثيف من أبناء المجتمع الإيطالي لهو دليل واضح علي نجاح وصول رسالة الفاعلية وشعارها عاما بعد عام مستشهدة بالإشادة البالغة من قبل الرموز السياسية الإيطالية خلال كلماتهم علي المنصة .



وعلي نفس السياق أكد فضيلة الشيخ " محمد بن محمد " أن هدف الفاعلية وشعارها هو مد جسور التواصل مع المجتمع الإيطالي و العمل دائما علي تعريفهم بثقافتنا العربية والإسلامية وخلق نوع من التبادل الثقافي والحضاري البناء وتصدير صورة إيجابية عن الدين الإسلامي وهو الأمر الذي نجح فيه مسجد الهدي علي مدار سنوات مؤكدا أن إفطار الأخوة بات قبلة لتلاقي أبناء الجالية المسلمة والمجتمع الإيطالي سنويا .



أما " محمد الحلو " فقد أكد علي أن الهدف من تلك الفاعلية وتحت شعار إفطار الأخوة إنما هي رسالة مفادها بأن الجالية المسلمة في إيطاليا لا تعيش بمعزل عن المجتمع الإيطالي والذي يسع الجميع دائما وأننا كمسلمين في الغرب نفتح جميع أبواب الحوار والتعاون مع الجميع معربا عن سعادته بالمشاركة الفعالة لأبناء الجيل الجديد من الجالية المسلمة في إيطاليا في الفاعلية والتي تعد وسيلة من وسائل الحفاظ علي هويتهم وثقافتهم العربية والإسلامية .



ولعل الجدير بالذكر أن الفاعلية حظيت بإهتمام إعلامي من قبل وسائل الإعلام الإيطالية حيث شهدت حضورا كبيرا لعدد من الصحفيين الإيطاليين الذين سلطوا الضوء علي أحداثها .

IMG-20240407-WA0014

IMG-20240407-WA0013

IMG-20240407-WA0012

IMG-20240407-WA0011

IMG-20240407-WA0008

IMG-20240407-WA0006

IMG-20240407-WA0005

IMG-20240407-WA0017

IMG-20240407-WA0022