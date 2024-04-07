تنظيف الفم بشكل غير صحيح تسبب أمراض القلب والخرف

اكتشف طبيب أسنان الطرق المدهشة التي يمكن أن يؤثر بها تنظيف الفم بشكل غير صحيح على صحتك العامة - بدءًا من صعوبة التنفس وحتى تسمم الدم، ويمكن أن تحدث أمراض خطيرة مثل السكتات الدماغية وأمراض القلب والخرف بسبب نقص العناية بالأسنان.

تحدثت المعالج إيرينا أندريفا خصيصًا لـ MedicForum حول العلاقة بين صحة الأسنان وأمراض القلب والأوعية الدموية.

ولقد تعلمنا منذ الولادة أن الحفاظ على أسناننا ولثتنا في حالة جيدة أمر مهم لصحة الفم ومع ذلك، فإن الكثير من الناس لن يكونوا على دراية بالمشاكل الصحية الأكثر خطورة التي يمكن أن تنجم عن عدم الحفاظ على نظافة الفم المناسبة.

وأحد الأسباب الرئيسية التي تجعلنا نعتني بنظافة الفم هو وجود ملايين البكتيريا التي تعيش في أفواهنا في حين أن معظمها لا يشكل تهديدًا خطيرًا لصحتنا، إلا أن بعض البكتيريا السيئة يمكن أن تدخل مجرى الدم عبر اللثة.

وأضافت: "أجسامنا معقدة، والأجزاء المختلفة من أنظمتنا تتفاعل بشكل وثيق مع بعضها البعض، حتى لو لم نكن على علم بذلك دائمًا".

وعلى سبيل المثال، يمكن لقرحة الفم أو السن المنطمرة أن تعطي البكتيريا السيئة نافذة مثالية لدخول مجرى الدم، مما يسبب المزيد من المشاكل في المستقبل ومن الضروري أن نولي جميعًا اهتمامًا وثيقًا بصحة الفم وأن نكون متيقظين للعلامات التي تشير إلى احتمال وجود خطأ ما.

فيما يلي خمسة أمراض خطيرة يمكن أن تحدث بسبب سوء نظافة الفم:

أمراض القلب والأوعية الدموية أو السكتة الدماغية.

مشاكل في الجهاز التنفسي

الإنتان

الخَرَف

مشاكل في الجهاز الهضمي

أمراض القلب

مرض الشريان التاجي هو حالة مرضية شائعة للقلب تؤثر على الأوعية الدموية الرئيسية التي تغذي عضلة القلب، ويرجع سبب مرض الشريان التاجي عادةً إلى ترسبات الكوليسترول (اللويحات) في شرايين القلب.

ويُعرف تراكم هذه اللويحات بتصلب الشرايين. ويقلل تصلب الشرايين تدفق الدم إلى القلب وأجزاء الجسم الأخرى ويمكن أن يؤدي ذلك إلى نوبة قلبية أو ألم في الصدر (ذبحة صدرية) أو سكتة دماغية.

قد تختلف أعراض مرض الشريان التاجي بين الرجال والنساء فالرجال، على سبيل المثال، أكثر عرضة للإصابة بآلام في الصدر بينما تكون النساء أكثر عرضة للإصابة بأعراض أخرى بجانب الشعور بالانزعاج في الصدر، مثل ضيق النفس والغثيان والإرهاق الشديد.