الترجي التونسي يكمل عقد المربع الذهبي في دوري أبطال أفريقيا

أكمل الترجي التونسي عقد المتأهلين إلى المربع الذهبي بعد تأهله على حساب أسيك ميموزا الإيفواري في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ليلتحق بالأهلي وصن داونز ومازيمبي في نصف النهائي.

تأهل الترجي التونسي إلى دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه على اسيك ميموزا بعد التغلب عليه بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح بعد التعادل سلبيا في الوقت الأصلي دون أهداف في مباراتي الذهاب والعودة، ليحتكم الفريقين إلى ركلات الترجيح.

يلتقي الترجي مع صن داونز في نصف النهائي بعدما تأهل الأصفر على حساب يانج أفريكانز التنزاني في ربع النهائي، بعدما تفوق عليه بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، بعدما انتهت الأشواط الأصلية في مباراتي الذهاب والعودة بالتعادل السلبي دون أهداف.

على الجانب الآخر، يلتقي الأهلي مع مازيمبي الكونغولي في نصف النهائي بعدما تأهل الأحمر على حساب سيمبا التنزاني بنتيجة 3-0 مجموع المباراتين، فيما صعد مازيمبي بعد فوزه على بيترو أتلتيكو بهدفين لهدف.