الترجي يسقط النجم في كلاسيكو الدوري التونسي

حقق فريق الترجي فوزاً مهماً على مضيفه النجم الساحلي بهدف مقابل لاشئ في مباراة قمة الدوري التونسي التي أقيمت اليوم الأحد في سوسة.

جاءت نتيجة الشوط الأول سلبية رغم الفرص المهدرة من الجانبين، وكان أبرز لقطات الشوط الهدف الملغي للبرازيلي رودريجيز مهاجم فريق الترجي في الدقيقة 33 بعد العودة لقتينة الفار.

وفي الشوط الثاني نجح فريق الترجي من خلال التأمين الدفاعي والغعتماد على المرتدات في خطف هدف الفوز بالثلاث نقاط عن طريق رودريجيز في الدقيقة 80.

وعزز الترجي صدارته لهذا الفوز لجدول ترتيب المسابقة برصيد 9 نقاط.

على جانب آخر إنتهت مواجهة الملعب التونسي والصفاقسي بالتعادل السلبي دون أهداف لحساب الجولة ذاتها.