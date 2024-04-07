شعور في منتصف العمر يسبق تشخيص الخرف بعشر سنوات

العمر هو أكبر عامل خطر للإصابة بالخرف، لذلك من الطبيعي أن تقلق بشأن فقدان المفاتيح ونسيان الأسماء في منتصف العمر ومع ذلك، فإن فقدان الذاكرة ليس دائمًا العلامة الأولى لتدهور الدماغ.

يمكن أن يسبق القلق تشخيص الخرف لمدة تصل إلى 10 سنوات، وتقول طبيبة الأعصاب ألكسندرا اليوخينا حصريًا لموقع MedicForum: "أصبح القلق مؤشرًا معترفًا به بشكل متزايد للتدهور المعرفي لدى كبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف إدراكي خفيف".

وقد يكون القلق عامل خطر مستقلًا للإصابة بالخرف، والذي تم تعريفه هنا على أنه يسبق تشخيص الخرف بما يصل إلى 10 سنوات.

وجدت الدراسة، التي شملت 29819 مشاركًا، وجود علاقة إيجابية بين القلق الكبير سريريًا والخرف المستقبلي.

وارتبط القلق الكبير سريريًا في منتصف العمر بزيادة خطر الإصابة بالخرف على مدى 10 سنوات على الأقل، وأضافوا أن النتائج قد تشير إلى أن القلق قد يكون عامل خطر للإصابة "بخرف الشيخوخة".



القلق - ما هو؟

القلق هو شعور بالقلق أو الخوف الذي يمكن أن يكون خفيفًا أو شديدًا. الجميع يعاني من القلق في مرحلة ما من حياتهم. على سبيل المثال، قد تكون متوترًا وقلقًا بشأن إجراء اختبار أو اختبار طبي أو مقابلة عمل.

ومع ذلك، يجد بعض الناس صعوبة في السيطرة على قلقهم. وتكون مشاعر القلق لديهم أكثر ثباتًا ويمكن أن تؤثر غالبًا على حياتهم اليومية، ومن المهم أن نلاحظ أن القلق يمكن أن يتبع أيضًا تشخيص الخرف.

ما هو الخرف؟

يُستخدَم مصطلح "الخَرف" لوصف مجموعة من الأعراض التي تصيب قدرات الذاكرة والتفكير والقدرات الاجتماعية. وقد تؤثر أعراض الخَرَف على الحياة اليومية للأشخاص المصابين به، ويُشار إلى أن الإصابة بالخَرَف لا تحدث بسبب مرض واحد بعينه، بل نتيجة للإصابة بعدة أمراض.

ويكون فقدان الذاكرة من أعراض الخَرَف عادةً وهو في الغالب أحد الأعراض المبكرة للإصابة بهذا المرض ولكن فقدان الذاكرة وحده لا يعني أنك مصاب بالخَرَف، إذ قد تختلف الأسباب التي تؤدي إلى فقدان الذاكرة.

ويُعد داء الزهايمر السبب الأكثر شيوعًا للإصابة بالخَرَف لدى كبار السن، إلا أنه توجد أسباب أخرى للإصابة بالخَرَف. وهناك بعض أعراض الخَرَف التي يمكن علاجها، وذلك يعتمد على سبب الإصابة به.