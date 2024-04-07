حسين حمودة: مسلسل الحشاشين حالة أجد أنه عمل مشاركة جماعية

أكد الدكتور حسين حمودة، أستاذ النقد الأدبي بكلية الاداب بجامعة القاهرة، أنه يجد في مسلسل الحشاشين حالة جيدة وأنه عمل مشاركة جماعية، يضم الكثير من التفاصيل التي تخدم الرواية التاريخية والدراما.

تعليق على مسلسل الحشاشين



وأضاف "حمودة" خلال حواره لبرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن المبدع الحديت يصنع رواية موازية للتاريخ، وهناك اتفاقات للمؤرخين ثابته، ولابد الإلتزام بها، ولا أنكر أن هناك فراغات، وهذا ما يسمع للمبدع أن يتنقل بينها، مثل المشاعر والأحلام، بالإضافة إلى أن المبدع يمكن أن يجتهد فيها لم يذكرها المؤرخين.

وأشار، أن أغلب المؤرخين تركوا مساحات، فالمبدع هنا هو الذي يستكملها ولكن عليه الإلتزام ببعض الحقائق الثابتة، وهناك بعض التجارب في التاريخ لم نجد فيها حقيقة ثابتة، فالحاكم بأمر الله وحسن الصباح، كان الكلام عنهم متناقض، حيث أختلاق عليهم الحقائق بالأساطير.

ونوه، أن في هذه الحالة نجد مساحة الإجتهاد من المبدع أكبر، بالإضافة إلى أنه صاحب رؤية وبالتالي يمكن أن يركز على جوانب أغفل عنها المؤرخين، فالإنتقاء من حق المبدع في تصوري، فالمبدعينتقل في مناطق مسكوت عنها في التاريخ داخل الشخصيات في العمل الدرامي التاريخي.

بدأت أحداث الحلقة 27 من مسلسل “الحشاشين” بحلم جاء لـ حسن الصباح في المنام، أن برزك أميد يقتل ابنه الهادي، وأمر الهادي بأن يأخذ الحذر ممن حوله، وأولهم برزك أميد، وواجه حسن الصباح برزك أميد بما رآه في الحلم، الأمر الذي جعل برزك يقرر أن يقتل نفسه فداء للهادي، ولكن حسن الصباح يرفض أن يجعله يفعل ذلك.

كما أخبرت نورهان زوجها يحيى ابن المؤذن بأنها حامل، وفرح كثيرا بذلك، ورغب في أن يجعله فارسا ومقاتلا.

وقررت الجاريات في قلعة آلموت قتل ألينار، وفعل ذلك البعض منهم بتخطيط جويرية، إحدى حوريات الجنة، وأمر حسن الصباح إلقاء الدينار والفتيات اللاتي فعلن ذلك من فوق قلعة الموت.